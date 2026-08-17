La Liga Premier vuelve y la incertidumbre marca el inicio de la era post-Guardiola

La era post-Pep Guardiola ya está en marcha en la Liga Premier en medio de incertidumbre y convulsión — no solo en el Manchester City, sino en toda la liga.

Hay nueve entrenadores nuevos antes de que el viernes inicie la temporada de la máxima categoría en Inglaterra —una cifra sin precedentes al inicio de una campaña de la primera división inglesa. Con 33 años, Fabian Hürzeler es el quinto técnico con más tiempo en el cargo en la Premier League... y lleva apenas dos años en el Brighton.

Pero el City tiene el vacío más importante tras la salida de Guardiola después de 10 años récord al mando. Buena suerte, Enzo Maresca — sobre todo después de la lamentable actuación del equipo en la derrota ante el Arsenal en la Community Shield el domingo.

Entre los otros grandes clubes con nuevos entrenadores están Liverpool (Andoni Iraola), Chelsea (Xabi Alonso) y Newcastle (Matthias Jaissle) — todos los cuales compitieron en la Liga de Campeones la temporada pasada.

Vaya, eso hace que Roberto De Zerbi — nombrado por el Tottenham el 31 de marzo para evitar el descenso — y Michael Carrick — designado como técnico interino del Manchester United para la segunda mitad de la temporada pasada antes de impresionar y quedarse con el puesto en propiedad — parezcan auténticos veteranos.

También hace que el Arsenal, el campeón vigente, parezca un refugio de estabilidad, ya que Mikel Arteta afronta su séptima temporada completa al mando como el entrenador con más tiempo en el cargo en la liga.

Sin embargo, sobre los Gunners también pesa una gran incógnita: ¿Habrá resaca tras ganar la liga por primera vez después de 22 años?

Estamos a punto de averiguarlo, aunque la actuación del Arsenal en la Community Shield ofreció un estímulo temprano para sus aficionados.

La montaña rusa incesante que es la Liga Premier arranca de verdad la noche del viernes, cuando el Arsenal reciba al recién ascendido Coventry, que también tiene una historia de fondo atractiva tras haber estado fuera de la élite durante 25 años.

Estas son algunas otras tramas que sirven de telón de fondo para la nueva temporada:

¿Le faltan superestrellas a la Liga Premier?

El circo de Cristiano Ronaldo se fue en 2022. Harry Kane se marchó en 2023. Kevin De Bruyne se fue en 2025. Mohamed Salah se fue a Turquía en esta pretemporada. Rodri también parece listo para dejar estas costas rumbo al Barcelona.

Eso plantea la pregunta: ¿A la liga más grande del mundo le faltan los jugadores más grandes del mundo?

Sí, el City todavía tiene al prolífico delantero Erling Haaland, cuya marca nunca ha estado tan alta tras deslumbrar a los aficionados estadounidenses durante el Mundial.

Pero superestrellas como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Vinícius Júnior, Lamine Yamal e incluso los dos mejores jugadores de Inglaterra, Kane y Jude Bellingham, juegan en otros países. Las grandes leyendas de este siglo — piensen en Lionel Messi, Ronaldinho, Zinedine Zidane — tampoco jugaron nunca en Inglaterra.

El gran fichaje bomba de la pretemporada pudo haber sido la llegada de Vinícius al Arsenal, pero eligió quedarse en el Real Madrid.

La Liga Premier se ha enorgullecido recientemente de tener a los mejores entrenadores del mundo, pero Guardiola y Jurgen Klopp ya no están.

La competición quizá tenga que conformarse, entonces, con tener la mayor profundidad de plantilla, con clubes de nivel medio que, posiblemente, nunca han sido mejores gracias a los enormes acuerdos de derechos televisivos de la liga.

El Arsenal empieza como favorito

En medio de tanta turbulencia entre sus rivales, el Arsenal tiene una gran oportunidad de retener el título y es el favorito de las casas de apuestas británicas.

El mediocampista brasileño Bruno Guimaraes se ha incorporado procedente del Newcastle para reforzar un mediocampo ya fuerte; el extremo izquierdo Christos Tzolis firmó desde el Club Brugge para reemplazar al ya marchado Leandro Trossard; y hay profundidad en todas las posiciones.

En contra del Arsenal, sin embargo, está una lesión del pilar defensivo William Saliba, que dejará fuera al central francés durante los primeros meses.

Además, hay un factor intangible: ¿Habrá una caída en intensidad o motivación después de, por fin, ganar la liga?

Arteta está decidido a que no sea así.

Caras nuevas y viejas están de vuelta

Bienvenido de vuelta, Marcus Rashford. El extremo inglés se ha reincorporado al Manchester United tras una cesión en el Barcelona. Queda por ver si quiere estar en Old Trafford.

Y hola de nuevo a Frank Lampard, la figura histórica de la Premier League con el Chelsea que ahora es el entrenador del Coventry.

El Coventry, miembro fundador de la Liga Premier, descendió en 2001 y cayó en tal caos financiero que el club perdió su estadio y terminó bajando hasta la cuarta división.

El ascenso de los Sky Blues es una de las historias más alentadoras del fútbol inglés y están de vuelta como uno de los tres equipos ascendidos, junto con Ipswich y Hull.

3.000 millones de dólares y contando

Inglaterra juega en una liga aparte en cuanto a poder de gasto, y el desembolso de los clubes en nuevos jugadores en esta ventana de fichajes ya se acerca a los 3.000 millones de dólares.

Los fichajes más grandes hasta ahora han sido todos mediocampistas: Morgan Rogers al Chelsea por 156 millones de dólares; Elliot Anderson al Man City por 155 millones de dólares; Sandro Tonali al Tottenham por 133 millones de dólares; y Guimaraes al Arsenal por 100 millones de dólares.

El gasto neto del Chelsea es de casi 300 millones de dólares, mientras Alonso remodela la plantilla. El Tottenham ha gastado alrededor de 300 millones de dólares solo en nuevos jugadores, en un giro de política tras terminar dos veces en el 17mo puesto.

La ventana está abierta por dos semanas más, mientras la actividad de traspasos se intensifica después del Mundial.

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