El presidente del Manchester City, salpicado por un escándalo, colaboró con Trump y Macron

Khaldoon Al Mubarak, presidente del atribulado club de fútbol Manchester City, se sentó con Donald Trump en Davos este año y se incorporó al Consejo de Paz del presidente de Estados Unidos en nombre del gobierno de Emiratos Árabes Unidos.

También estuvo con el presidente francés Emmanuel Macron en el Palacio de Versalles en junio, en una ceremonia de firma para una cumbre empresarial.

Al Mubarak, de 50 años, además es enviado especial de Emiratos Árabes Unidos a China, y dio la bienvenida a Xi Jinping al club cuando el líder chino visitó Inglaterra en 2015.

Por qué el jefe de un club de fútbol inglés —aunque sea uno de los más ricos, exitosos y ahora muy controvertidos— debería ser una figura clave en este tipo de actos políticos se explica con facilidad.

Al Mubarak, el rostro público del ganador de la Liga de Campeones de 2023, ahora envuelto en uno de los mayores escándalos del fútbol, es miembro de la élite gobernante en Abu Dabi —parte de Emiratos Árabes Unidos— y dirige un fondo soberano de 385.000 millones de dólares.

Su familia tiene una larga tradición de servicio público que él ha continuado con una extensa lista de cargos al servicio de los intereses de su país, entre ellos como asesor estratégico de su presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, conocido como MBZ, y como miembro del consejo de administración tanto del Abu Dhabi Commercial Bank como de la Abu Dhabi National Oil Company.

Antes de entrar en el fútbol europeo, Al Mubarak fue un enlace clave con la Fórmula 1 cuando el Gran Premio de Abu Dabi se incorporó al calendario.

Cuando el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, hoy viceprimer ministro de Emiratos Árabes Unidos, compró en 2008 al club de fútbol, durante mucho tiempo por debajo de las expectativas, Al Mubarak fue nombrado presidente para supervisar lo que se convirtió en una transformación apenas creíble para una generación mayor de aficionados.

La historia de éxito deportivo y financiero era, según el veredicto de un panel investigador, demasiado buena para ser cierta.

Bajo el liderazgo de Al Mubarak, el Manchester City infringió normas financieras

La Liga Premier anunció el martes que el club más exitoso de las últimas 15 temporadas, y actual líder de la clasificación, incumplió de manera sistemática durante años las normas de supervisión financiera.

Un panel independiente de jueces designado por la liga indicó que el City orquestó contratos “simulados” con socios comerciales para encubrir una financiación secreta de más de 830 millones de libras (1.100 millones de dólares) por parte de los propietarios de Abu Dabi entre 2009 y 2018. Testigos del club también aportaron pruebas de que “sabían que no eran ciertas”.

Ese dinero ayudó a pagar elevadas tarifas de traspaso y salarios de jugadores, algunos fichados procedentes de los mayores rivales del City, lo que impulsó el ascenso del club, repleto de trofeos, hasta convertirse en una potencia europea.

Para el City fue un círculo virtuoso: ganar títulos llevó a obtener más premios en metálico y a construir una marca global que permitió atraer a más de los mejores jugadores del mundo, como el actual superastro goleador Erling Haaland.

Al Mubarak se mantuvo firme cuando se filtró la historia del fallo

El demoledor fallo, que el City puede apelar, señaló que el club infringió normas de la Liga Premier diseñadas para mantener a los clubes financieramente estables y seguros, y que rivales como Arsenal, Liverpool y Manchester United sí cumplieron.

Los reportes sobre el veredicto inminente se filtraron el viernes a The Athletic, y el club respondió un día después con un comunicado de Al Mubarak.

“Esto es lo que le dije a mi familia”, manifestó. “El proceso de la Liga Premier aún tiene un largo camino por recorrer, y nuestra confianza y determinación de demostrar la inocencia del Club es tan fuerte como cuando esto comenzó”.

Al Mubarak dice que el club representa los valores de Abu Dabi

En una entrevista poco habitual en 2009 con el diario británico The Guardian, habló del City como representante de los valores de Abu Dabi. “Estos son la lealtad, el compromiso, la disciplina, el pensamiento a largo plazo, el respeto, la valoración de la historia”.

“Esto le está mostrando al mundo la verdadera esencia de quién es Abu Dabi y de qué trata Abu Dabi”, sostuvo.

Al Mubarak era una encarnación elegante y elocuente de un proyecto que muchos veían como una extensión del poder blando de Abu Dabi tanto como una inversión personal de un jeque. También es presidente de City Football Group, la red global de 12 clubes encabezada por el Manchester City que incluye al New York City FC.

Graduado en economía por la Universidad de Tufts, cerca de Boston, supervisa el fondo de riqueza Mubadala entre una serie de cargos clave en el gobierno.

Su familia sufrió una tragedia personal en el servicio público

El padre de Al Mubarak, Khalifa Al Mubarak, fue un diplomático que se desempeñó como embajador de Emiratos Árabes Unidos en Francia.

Fue asesinado en París en febrero de 1984, abatido a tiros en una calle fuera de su residencia, cerca de la Torre Eiffel. Khaldoon Al Mubarak tenía 8 años. El asesinato se vinculó a la Organización Abu Nidal, un grupo violento que pedía la destrucción de Israel.

Medios del Golfo han informado que el joven Khaldoon fue guiado por la familia real tras la muerte de su padre. En 2018, una calle en Abu Dabi fue renombrada en honor del diplomático asesinado.

Correos electrónicos hackeados revelaron las irregularidades

A medida que las finanzas del Manchester City y su cumplimiento de las normas del fútbol quedaron bajo mayor escrutinio, incluidas investigaciones de la UEFA resueltas en 2014 y 2020, los comentarios públicos de Al Mubarak se limitaron a entrevistas de fin de temporada grabadas y realizadas por el propio personal del club.

Un caso emblemático de la UEFA en 2020 —que el City ganó en una apelación que anuló una prohibición de dos años para disputar la Liga de Campeones— y el caso de la Liga Premier se originaron a partir de correos electrónicos internos del club y documentos obtenidos por un hacker-denunciante.

Fueron publicados en una serie de artículos por la revista alemana Der Spiegel en noviembre de 2018, que ofrecieron una visión de la determinación del presidente del City para una batalla legal.

En 2014, cuando el entonces secretario general de la UEFA, hoy presidente de la FIFA, Gianni Infantino, estaba en conversaciones con el Manchester City para resolver una infracción de las normas con una multa, el abogado del club, Simon Cliff, envió un correo electrónico con una frase que aún no se olvida.

“Cliff escribió que Khaldoon dijo: ‘Preferiría gastar 30 millones en los 50 mejores abogados del mundo para demandarlos durante los próximos 10 años’”.

___

Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP