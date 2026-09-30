Investigadores dicen que un rastro de dinero expuso los esquemas financieros del Manchester City

Una serie de acuerdos “ficticios” para disfrazar pagos realizados al Manchester City por el propietario emiratí del club, según los investigadores, revela una maniobra para eludir las reglas de juego limpio financiero del fútbol europeo que es sofisticada y, en esencia, tan simple como parece.

Un club ambicioso con un nuevo propietario fabulosamente rico tenía prisa por remodelar el panorama de la liga más rica y popular del fútbol mundial, según las explosivas conclusiones de un panel investigador independiente que se publicaron el martes. El único problema era que los organismos rectores del deporte tienen reglas para restringir que los equipos gasten muy por encima de lo que ingresan, por muy ricos que sean sus dueños.

Según la Liga Premier, el City montó planes complejos para ocultar que estaba siendo financiado de manera injusta por su propietario, el Abu Dhabi United Group, o ADUG, entre 2009 y 2018 —nueve años en los que se consolidó como una potencia.

Correos electrónicos filtrados y publicados en 2018 dieron pie a una larga investigación y a una audiencia sobre presuntas irregularidades financieras, lo que derivó en las nuevas conclusiones en lo que muchos consideran el mayor escándalo en la historia de la liga.

El City, que ha dominado el fútbol inglés durante más de una década al gastar sumas exorbitantes en jugadores superestrella y contratar a entrenadores de primer nivel, fue declarado “culpable” de casi todos los más de 100 “cargos” en su contra y ahora enfrenta un castigo que podría ser tan severo como la expulsión de la liga. El club siempre ha negado haber cometido irregularidades y ha dicho que apelará.

La ruta del dinero revela el “montaje”

En su extensa lista de acusaciones contra el City, que acompañó las conclusiones de la investigación, la Liga Premier relató cómo el histórico club, que había vivido tiempos mejores en el campo y estaba perdiendo dinero, fue vendido en 2008 a ADUG. La empresa privada de inversión es “en última instancia propiedad de” el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, miembro de la familia gobernante de Emiratos Árabes Unidos, según el informe.

Para la temporada 2009-10, el City se dio cuenta de que estaba encaminado a sufrir pérdidas financieras durante años, incluida lo que habría sido la mayor pérdida jamás registrada por un club de la Liga Premier. La única manera de financiar el gasto previsto “sería que ADUG siguiera aportando sumas muy significativas”, alegó la liga.

El City estableció acuerdos comerciales “ficticios” —el informe utiliza el término ocho veces— con empresas con sede en Abu Dabi, valorados “muy por encima” del precio justo de mercado y estructurados de tal forma que la mayor parte de los pagos quedaba cubierta por el propietario del club, determinó el panel.

El panel describió esto como el “Esquema de Financiación Disfrazada” del City y señaló que se dividía en dos partes. Los patrocinadores del equipo pagaban una “suma base” que equivalía a “solo una fracción” de la cuota de patrocinio registrada. El monto restante, mucho mayor y denominado la “suma etiquetada”, sería “pagadero por (y de hecho fue pagado) por ADUG”.

El City, en ocasiones, “retocó” su esquema para “reducir la probabilidad de que se hicieran preguntas difíciles”, según el panel.

Las cifras muestran que las supuestas sumas etiquetadas crecieron durante el periodo en cuestión, hasta alcanzar 134,73 millones de libras (179 millones de dólares al tipo de cambio actual) en 2017-18.

La defensa del City

El club sostuvo que la Liga Premier malinterpretó cómo se financiaba su patrocinio con sede en Abu Dabi.

Afirmó que los patrocinadores, “de vez en cuando”, habían solicitado y recibido asistencia financiera del gobierno de Abu Dabi para ayudar a pagar las cuotas de patrocinio.

El panel rechazó esa explicación por falsa y concluyó que había sido “fabricada mucho después de los hechos en un intento de oscurecer y ocultar las realidades del Esquema de Financiación Disfrazada”.

A lo largo de los nueve años, determinó que los patrocinadores de Abu Dabi solo pagaron 119,25 millones de libras (158,4 millones de dólares) de los 949,94 millones de libras (1,26 mil millones de dólares) consignados en las cuentas del club. ADUG pagó los 830,69 millones de libras restantes (1,1 mil millones de dólares).

Como ejemplo de las supuestas maniobras, el informe señaló mayo de 2013, cuando, según indicó, el City necesitaba cubrir un faltante de 9,9 millones de libras (13,15 millones de dólares) o habría incumplido las reglas financieras.

“En cuestión de días, sin que siquiera se contactara a los patrocinadores de AD, se generaron varios acuerdos modificados con patrocinadores de AD”, alega el informe, en referencia a los patrocinadores de Abu Dabi y señalando que el “faltante quedó así ‘cubierto’”.

Durante los nueve años en cuestión, el City fichó a jugadores de primer nivel como Yaya Touré, Sergio Agüero y Kevin De Bruyne, además de los reconocidos entrenadores Roberto Mancini y Pep Guardiola. Ganó tres títulos de la Liga Premier, incluido el primero de los seis de Guardiola, y una larga lista de otros trofeos. Y al terminar en la cima o cerca de la cima de la tabla, el City se clasificó para la Liga de Campeones —un premio económico para cualquier equipo— en ocho de las nueve temporadas.

“Poco más que una fachada”

El informe también detalló el llamado Acuerdo Fordham, que, según los investigadores, era un mecanismo creado para comprar al club los derechos de imagen de los jugadores del City a precios artificialmente inflados, pero que “en realidad era poco más que una fachada”.

Según el informe, el arreglo era en realidad solo una forma de que los fondos del propietario ingresaran al club “de una manera que ocultaba su verdadero origen” y de “simular” que se trataba de ingresos operativos. También permitió al City “eliminar gastos operativos de sus estados financieros” y usar fondos del propietario para “cubrir lo que en realidad eran pasivos del club”.

El resultado fue un ingreso operativo registrado de manera incorrecta por 24,5 millones de libras (32,5 millones de dólares) y gastos operativos excluidos indebidamente por 49,414 millones de libras (65,58 millones de dólares), determinó el panel.

Hubo acuerdos separados que alegan que algunos salarios fueron complementados por el propietario y en ocasiones descritos como contratos de consultoría.

Los nombres de las personas involucradas están tachados, pero tres casos se valoraron en total en 16,76 millones de libras (22,25 millones de dólares).

Un veredicto demoledor

La audiencia, que se extendió durante 42 días en 2024, fue “extremadamente disputada por ambas partes” y “no se dejó piedra sin mover”, escribió el panel.

Incluyó 27 testigos, más de 700 páginas de declaraciones de testigos y unas 7.000 páginas de transcripciones. Los documentos clave sumaron “muchas decenas de miles de páginas”.

Según el panel, la evidencia presentada en nombre del City por varios testigos fácticos importantes fue “falsa en varios aspectos clave”, y ciertos testigos aportaron pruebas “que sabían que no eran ciertas y, por lo tanto, habían sido deshonestos”.

La Liga Premier afirmó que la conducta del City equivalía a “incumplimientos extremadamente graves, significativos, sostenidos e intencionales o temerarios” de sus reglas, “críticas para el funcionamiento adecuado y justo” de la liga.

___

Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP