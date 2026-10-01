¿El final? El futuro de Cristiano Ronaldo con Portugal es incierto

La abrupta decisión de Cristiano Ronaldo de abandonar la concentración de Portugal tras un aparente distanciamiento con el entrenador Jorge Jesus ha dejado a muchos preguntándose por su futuro en el fútbol internacional.

¿Ha terminado con Portugal? ¿O hará las paces con su entrenador y volverá para la próxima ventana internacional?

Hubo pocas respuestas el jueves, un día después de que el máximo goleador histórico del fútbol internacional masculino decidiera marcharse de la concentración de Portugal, en una decisión anunciada pocas horas después de que Jesus dijera que el delantero no sería titular en el partido contra Dinamarca en la Liga de Naciones.

El astro de 41 años, que disputó este año su sexto Mundial, solo dijo que a su debido tiempo “dirá al pueblo portugués la verdad sobre las razones” de su salida.

La federación también ofreció pocos detalles y se limitó a señalar que Cristiano dejó la concentración y que el resto del equipo seguiría centrado en el partido del jueves contra Dinamarca.

Una posible pista: ya había un nuevo dueño de la camiseta con el número 7 de Cristiano, ya que estaba previsto que Rafael Leão la vistiera el jueves.

En Portugal, la noticia de la salida de Cristiano alimentó las conjeturas de que la mayor estrella deportiva del país, que ya había insinuado que esta es su última temporada en el fútbol, no volvería a jugar con la selección nacional.

“¿Es este el final?”, decía el titular de portada del jueves del periódico JM, con sede en Madeira, la isla natal de Ronaldo.

“Una despedida triste”, señaló el diario deportivo portugués A Bola.

“CR7 le da la espalda a la selección”, decía el titular del periódico O Jogo.

¿Posible suspensión para Cristiano?

Independientemente de las decisiones que tomen en adelante Cristiano y la federación, el jugador estrella podría enfrentarse a un castigo severo por abandonar la concentración.

El reglamento disciplinario de la federación establece que cualquier jugador que “abandone o no comparezca” sin justificación a un entrenamiento, partido o actividad de las selecciones nacionales, o a cualquier actividad relacionada con la representación de la federación, “será sancionado con una suspensión de uno a seis meses”, además de una multa.

Añade que la “ausencia o abandono dará lugar a la suspensión preventiva automática del jugador”.

Cristiano sí comunicó a la federación que se marchaba, pero no estaba claro si la decisión se consideraría justificada de acuerdo con el reglamento de la federación.

Ni la federación ni los representantes de Ronaldo respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de The Associated Press el jueves.

Próximos pasos para la estrella portuguesa

Según informes, Cristiano viajó a Madrid, su hogar durante muchos años mientras jugaba en el Real Madrid y donde suele quedarse cuando no está jugando con el Al Nassr en Arabia Saudí.

Su publicación en redes sociales ofreció pocas pistas sobre lo que viene.

“Tras la conferencia de prensa del seleccionador, y después de una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, decidí abandonar la concentración de la selección”, señaló.

Cerró su mensaje diciendo que “ahora es el momento de desearle buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros”.

Muchos esperaban que Cristiano se retirara de la selección tras el Mundial. Y aunque confirmó que no disputaría otro Mundial, prometió seguir jugando y perseguir el hito de 1.000 goles en su carrera. Actualmente suma 979, con un récord internacional masculino de 146 goles con Portugal.

Cristiano dijo recientemente que esta temporada de la Saudi Pro League probablemente sea la última de su carrera profesional. El próximo partido del Al Nassr es el 9 de octubre.

Jorge Jesus descarta que haya una disputa con Cristiano

Jesus, quien entrenó a Cristiano en el Al Nassr la temporada pasada cuando ganaron juntos el título de liga de Arabia Saudí, asumió el cargo en lugar de Roberto Martínez después de la eliminación de Portugal en los octavos de final del Mundial. El miércoles, en la conferencia de prensa previa al partido, dijo que no tenía previsto poner a Cristiano como titular en el encuentro contra Dinamarca. Pero descartó la idea de que hubiera una disputa entre él y Cristiano, y sostuvo que el jugador le dijo que aceptaría cualquier decisión que tomara.

“Parece que hubo un problema entre nosotros, pero no hubo ningún problema”, declaró Jesus manifestó de que el jugador anunciara su decisión de marcharse.

Cristiano no jugó el domingo en la victoria 2-1 de Portugal ante Noruega. Desde entonces no había entrenado con el resto del grupo, lo que desató rumores generalizados sobre un posible roce con Jesus. El entrenador dijo que Cristiano entrenaría con normalidad el miércoles, pero al final el jugador decidió marcharse.

Jesus reconoció que alguien con la estatura de Cristiano merecía un tipo de atención diferente por parte de los entrenadores, pero subrayó que las “reglas son las mismas para todos”.

Admitió que le dijo a Cristiano que jugaría al menos unos minutos contra Noruega, pero cambió de opinión por las circunstancias del partido. Señaló que él es quien toma las decisiones del equipo y que “ningún jugador tomará jamás una decisión por mí”.

Dijo que fue un error enviar a Cristiano a calentar durante tanto tiempo y luego no utilizarlo contra Noruega. Jesus añadió que “cualquier jugador” se molestaría por eso.

Cristiano fue titular en la victoria de Portugal por 1-0 sobre Gales el jueves pasado, pero fue sustituido a los 67 minutos. El martes, publicó en Instagram una foto suya con la equipación acompañada por la bandera del país y un emoji de corazón.

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