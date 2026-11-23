Brandin Podziemski anotó 18 puntos y capturó siete rebotes, y los Warriors de Golden State rompieron una racha de cinco derrotas consecutivas la noche del domingo al resistir a Boston para imponerse 88-87, enviando a los Celtics a su primera seguidilla de cuatro derrotas en cinco años.

Hugo González robó el balón a Draymond Green con 17 segundos por jugar, pero Boston dejó correr segundos cruciales al no lograr intentar un tiro antes de pedir un tiempo muerto con 8,2 segundos restantes.

Jayson Tatum falló un tiro en suspensión de 16 pies, bien defendido, antes de que sonara la bocina final.

El partido tuvo dos revisiones de repetición alocadas en los instantes finales.

Tatum lideró a los Celtics con 27 puntos, 10 rebotes y seis asistencias, y Derrick White sumó 14 puntos y cinco asistencias. Tatum falló su segundo tiro libre con 56 segundos restantes, que habría empatado el partido, y más tarde erró un triple desde la parte alta con 30 segundos por jugar.

El novato Yaxel Lendeborg tuvo 12 puntos y ocho rebotes, mientras que Charles Bassey aportó 13 puntos y nueve rebotes. Gui Santos anotó 13 saliendo desde la banca.

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