Tras esperar cuatro años el regreso de la NFL, los aficionados en Ciudad de México se aseguraron de que los 49ers de San Francisco y los Vikings de Minnesota vivieran la noche del domingo un auténtico ambiente de fiesta.

Acompañada por música de mariachi a todo volumen a través del sistema de sonido del estadio, una estruendosa multitud de 85.612 aficionados —muchos vestidos con el rojo y dorado de los 49ers— convirtió el Estadio Azteca, sede de tres Copas del Mundo, en una celebración masiva para el primer partido de temporada regular en México desde 2022, cuando los 49ers se enfrentaron a los Cardinals de Arizona.

Los aficionados mexicanos de los Niners obtuvieron lo que querían, ya que San Francisco se encaminó a una victoria de 35-10.

La música latina, incluida banda, pop y rock en español, puso a bailar a la gente dentro del estadio, que fue renovado para la Copa del Mundo de este verano. La remodelación, que duró casi dos años, retrasó el regreso de la NFL.

La liga tiene un acuerdo que garantiza partidos hasta 2028 y, según el director general de NFL México, Arturo Olivé, hay planes para buscar una extensión.

Warner y su momento mexicano

Antes de que comenzara el partido, el apoyador de los 49ers Fred Warner salió de un túnel ondeando una bandera mexicana.

Muy querido por los aficionados mexicanos, Warner tiene ascendencia mexicana y visitó el Estadio Azteca a principios de año para alentar a México en dos partidos de eliminación directa del Mundial: uno contra Ecuador y otro contra Inglaterra.

El abuelo de Warner era de México y él creció en California con costumbres familiares y gastronomía mexicanas. Celebra su herencia dentro y fuera del campo, incluso al mostrar la bandera mexicana en su casco.

Sebastian Valdez, un jugador no seleccionado en el draft que comenzó la temporada en el equipo de prácticas de los 49ers, también se tomó un tiempo para disfrutar la visita al país donde nacieron sus padres.

Antes del calentamiento, el liniero defensivo de 1,91 metros y 136 kilos, conocido como el “Hulk mexicano”, pisó el campo y saludó a los aficionados que lo ovacionaban.

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