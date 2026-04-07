La FIFA abre expediente disciplinario a la federación española por cánticos antimusulmanes

La FIFA abrió el martes un procedimiento disciplinario contra la federación española de fútbol por cánticos antimusulmanes entonados por aficionados españoles durante un partido contra Egipto la semana pasada.

Los cánticos suscitaron la condena de la estrella española Lamine Yamal, del gobierno español y de la propia federación de fútbol.

La policía española informó que estaba investigando el comportamiento de los aficionados durante el amistoso del martes pasado disputado en Barcelona.

“La FIFA ha abierto hoy un procedimiento disciplinario contra la federación española por los incidentes en el amistoso contra Egipto”, dijo la FIFA en un comunicado.

Yamal, que es musulmán, manifestó que los cánticos de algunos aficionados en el Estadio RCDE fueron irrespetuosos e intolerables. El astro del Barcelona expresó que no importaba que él no hubiera sido el objetivo.

Los abusos racistas contra jugadores no son poco comunes en España. Vinícius Júnior, el astro del Real Madrid, a menudo ha sido objeto de insultos racistas durante partidos.

El sexismo también ha sido un problema, siendo uno de los momentos más bochornosos cuando el entonces jefe de la federación, Luis Rubiales, besó en los labios a la jugadora Jenni Hermoso tras la final del Mundial femenino de 2023. Con el tiempo fue declarado culpable de agresión sexual.

La federación egipcia de fútbol denunció los cánticos antimusulmanes, calificándolos como un “acto racista reprobable”. También condenó la falta de respeto mostrada cuando se interpretó el himno nacional del país antes del partido.

España organizó el encuentro contra Egipto en una fecha en la que inicialmente había previsto jugar en Qatar antes de que la región se viera afectada por la guerra de Irán. El partido de la Finalissima allí entre el campeón sudamericano Argentina y el campeón europeo España fue cancelado después de que no pudieran ponerse de acuerdo para reprogramarlo.

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