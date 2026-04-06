James Rodríguez vuelve con el Minnesota United tras hospitalización por deshidratación

La estrella colombiana James Rodríguez, quien fue hospitalizado la semana pasada por una deshidratación severa, regresó el lunes con su club, el Minnesota United de la MLS, para continuar su recuperación para estar listo para jugar.

El equipo anunció que Rodríguez se presentó en las instalaciones de entrenamiento para una sesión supervisada de regreso a la actividad. Su reintegración al entrenamiento completo con el plantel estará guiada plenamente por el personal médico del club.

Rodríguez disputó con la selección de Colombia en un partido de exhibición contra Francia el 29 de marzo, cuando comenzaron sus síntomas de deshidratación. Fue hospitalizado dos días después para un monitoreo continuo y terapia de líquidos por vía intravenosa. Desde que recibió el alta tras una estancia hospitalaria de tres días, Rodríguez se ha estado recuperando en casa con supervisión médica continua, informó el equipo.

Minnesota United indicó que su personal médico “puede afirmar de manera inequívoca que no ha habido evidencia clínica ni de laboratorio de rabdomiólisis”, en referencia a una afección rara pero potencialmente mortal en la que los músculos pueden desintegrarse por sobreesfuerzo u otras causas.

La Federación Colombiana de Fútbol emitió un comunicado la semana pasada en el que declaró un pronóstico favorable para la recuperación y mejoría de Rodríguez. El primer partido de Colombia en el Mundial es el 17 de junio contra Uzbekistán.

Rodríguez se convirtió saltó al estrellato en el Mundial de 2014, cuando ganó la Bota de Oro como máximo goleador del torneo con seis tantos en cinco partidos. Después se incorporó al Real Madrid en España, donde pasó seis temporadas con el gigante de La Liga, y también tuvo etapas en el Bayern Múnich de la Bundesliga y en el Everton de la Liga Premier.

Desde que firmó con Minnesota United hace dos meses, Rodríguez ha jugado apenas dos de seis partidos con el club.

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