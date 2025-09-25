Isak podría debutar en la Liga Premier con Liverpool tras suspensión de Ekitike

Alexander Isak podría estrenarse como titular en la Liga Premier con Liverpool el sábado ante Crystal Palace.

El técnico Arne Slot ha sido cauteloso con los minutos para el delantero sueco desde que completó un traspaso récord del fútbol británico de 170 millones de dólares en el último día del mercado de pases. Isak interrumpió su pretemporada cuando aún era jugador de Newcastle.

La suspensión de Hugo Ekitike, expulsado por quitarse la camiseta durante una celebración de gol contra el Southampton el martes, significa que Isak podría jugar desde el vamos en la visita a Selhurst Park.

Isak ya fue titular en la Liga de Campeones y la Copa de la Liga inglesa. Anotó su primer gol el martes en la victoria ante Southampton en el torneo de copa. Como jugador de Liverpool, Isak aún no ha disputado los 90 minutos completos para Liverpool.

Slot dijo que no espera que Isak esté en plenitud hasta después del parón internacional del próximo mes.

Federico Chiesa es la otra opción en lugar de Ekitike después de que el italiano impresionó con dos asistencias contra Southampton.

Liverpool es el único equipo en la máxima categoría que mantiene un récord perfecto. Pero el reinante campeón sucumbió ante el Palace por penales en el Community Shield en agosto.

Enfrentamientos clave

Arsenal tendrá otra prueba de fuego. El equipo de Mikel Arteta visitará a Newcastle el domingo tras enfrentamientos con Manchester United, Liverpool y Manchester City.

El viaje a St James' Park contra un equipo que disputa la Liga de Campeones cerrará una exigente tanda de compromisos de los Gunners en el inicio de la campaña. Arsenal no enfrentará a uno de los pesos pesados tradicionales de Inglaterra hasta su duelo ante el Tottenham en noviembre.

En tanto, el United viene de lograr una dramática victoria ante Chelsea el pasado fin de semana y buscará engancharse a una espiral ganadora al visitar a Brentford el sábado.

Jugadores a seguir

Ya sea como titular o suplente, Isak atraerá todas las miradas. Sus 32 goles para el Newcastle y Suecia la temporada pasada le valieron una reputación como uno de los atacantes más letales de Europa y su anotación del martes debería ser el primero de muchos.

Hablando de máquinas de goles, Erling Haaland lleva 13 en ocho partidos con Man City y Noruega. Un partido en casa contra el recién ascendido Burnley podría extender ese récord si supera una dolencia de espalda que sufrió contra Arsenal la semana pasada.

Fuera de acción

Ekitike está suspendido por una tarjeta roja a mitad de semana en la Copa de la Liga y también lo está Casemiro por su expulsión ante Chelsea.

Arsenal acusará la baja del extremo Noni Madueke durante semanas debido a una lesión de rodilla.

Fuera de la cancha

El ambiente está enrarecido en West Ham, inmerso en una racha de cuatro derrotas. Grupos de aficionados organizaron protestas la semana pasada y reclamaron cambios a nivel de la junta directiva.

La presión también está aumentando sobre el entrenador Graham Potter, con una creciente incertidumbre sobre su futuro tras haber asumido las riendas hace sólo nueve meses.

