El 49º jonrón de Suárez iguala su récord personal y da a Marineros triunfo sobre Rockies

El venezolano Eugenio Suárez igualó su récord personal con su cuadragésimo noveno jonrón y los Marineros de Seattle, campeones del Oeste de la Liga Americana, derrotaron el jueves 6-2 a los Rockies de Colorado para obtener su decimoséptima victoria en 18 juegos.

Un día después de asegurar su primer título de división desde 2001, los Marineros se embolsaron un pase directo a la segunda ronda de los playoffs y la ventaja de jugar en casa en la serie divisional de la Liga Americana cuando Cleveland perdió ante Detroit más temprano.

Suárez conectó un slider de Bradley Blalock (2-6) para un jonrón de dos carreras en el segundo inning y Seattle nunca estuvo en desventaja para llevarse su séptimo juego consecutivo. Suárez, quien también conectó 49 jonrones por Cincinnati en 2019, añadió un sencillo impulsor en el quinto acto, lo que elevó su cifra de remolcadas a 117, la mejor en su trayectoria.

Seattle ganó su undécimo juego consecutivo en casa, igualando el récord del equipo establecido del 20 de mayo al 8 de junio de 2001.

Colorado cayó a una foja de 4-17 en septiembre y sus 116 derrotas representan la mayor cantidad en la Liga Nacional desde que los Mets de Nueva York de 1962 perdieron 120 duelos.

Por los Rockies, el cubano Yanquiel Fernández de 1-0. El venezolano Ezequiel Tovar de 4-1 con una remolcada.

Por los Marineros, el cubano-mexicano Randy Arozarena de 5-2 con dos impulsadas. Los dominicanos Julio Rodríguez de 3-0, Víctor Robles de 1-0, Jorge Polanco de 1-0 con una anotada. Los venezolanos Suárez de 4-3 con una anotada y tres impulsadas, Leo Rivas de 1-0.