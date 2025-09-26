Pulseada Yankees-Azulejos por el Este de la Liga Americana se define en el último fin de semana

Siguen empatados cima de la División Este de la Liga Americana con tres juegos por jugar.

El título de la división se determinará este fin de semana y dependerá en cómo los Azulejos de Toronto y los Yankees de Nueva York solventarán el enfrentar a dos equipos que juegan para cumplir con el trámite.

Los Yankees y Azulejos amanecieron el viernes empatados en el primer lugar —y con el mejor récord en la Liga Americana— con 91-68. Nueva York recibe al colista Baltimore y Toronto hará otro tanto contra el cuarto de Tampa Bay.

"Creo que todos están muy concentrados de la manera que necesitan estar ahora mismo", dijo el manager de los Yankees, Aaron Boone. "Esperamos poder mantener esto en marcha".

Independientemente de los resultados durante los próximos tres días, los Yankees y los Azulejos estarán en los playoffs.

Uno tendrá la ventaja de jugar en casa durante una serie de comodines al mejor de tres que comenzará el martes, muy posiblemente contra otro rival de la Este de la Liga Americana, los Medias Rojas de Boston.

El otro ganará la división y obtendrá un pase directo a la primera ronda antes de abrir la postemporada en casa el 4 de octubre en el primer duelo de una serie divisional al mejor de cinco.

"Prefiero el pase directo siempre", dijo Boone. "Es ganar una serie, esencialmente, sin tener que jugar una".

Para lograr eso, Nueva York debe terminar por delante de los Azulejos, pues éstos cuentan con el criterio de desempate a su favor tras dominar 8-5 la serie particular. Así que los Yankees necesitan que los Rays tropiecen con Toronto al menos una vez.

"Creo que todos quieren sentir esta presión al final de la temporada", dijo el jardinero Daulton Varsho a los periodistas en Toronto, donde su grand slam en la sexta entrada rompió un empate sin anotaciones el jueves y llevó a los Azulejos a una victoria 6-1 sobre Boston. "Quieres sentir eso porque significa que estás en la pelea.

Impulsados por Vladimir Guerrero Jr. y George Springer, los Azulejos están en los playoffs por cuarta vez en seis años. Pero no han ganado un juego de postemporada desde 2016 y buscan su primer título de división desde 2015.

Toronto tiene un récord de 3-7 contra Tampa Bay (77-82) esta temporada.

Aaron Judge y los Yankees tienen un récord de 6-4 contra los Orioles (75-84) después de ganar tres de cuatro juegos en Baltimore el fin de semana pasado.

Sin embargo, el toletero de Nueva York, Giancarlo Stanton, dijo que los Orioles son "siempre una amenaza".

"Tenemos trabajo por delante", dijo Boone. "Esperamos ganar uno mañana y seguir desde ahí".

Toronto ha perdido seis de ocho desde una racha de seis victorias, tropezando en el tramo final de una temporada sorprendentemente exitosa.

Nueva York, que ha ganado cinco seguidos y ocho de nueve, presume del mejor récord en las mayores (31-14) desde el 6 de agosto y ha recuperado cinco juegos sobre los Azulejos desde el 17 de septiembre.

"Es lo que somos capaces de hacer, y tenemos tres juegos más para ser el factor definitivo, y luego pasar la página y ver qué más podemos hacer", dijo Stanton.

Pero los campeones defensores de la Liga Americana aún necesitan ganar un juego más este fin de semana para ganar su segundo título de división consecutivo y el tercero en cuatro años.

"Tenemos que salir y jugar bien, ejecutar y jugar buen béisbol", dijo Stanton. “Es un buen adelanto (para los playoffs), y se entiende lo que necesitamos hacer”.

