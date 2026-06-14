La eficiente Australia arruina el regreso de Turquía al Mundial al vencerla 2-0

Nestory Irankunda y Connor Metcalfe anotaron y Australia arruinó el regreso de Turquía a la Copa del Mundo tras una ausencia de 24 años al derrotarla el sábado por 2-0.

El arquero Patrick Beach lució también por los Socceroos en su debut en la fase de grupos, bajo la mirada del presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Australia disputa su sexta Copa del Mundo consecutiva y la séptima en total.

Turquía alcanzó las semifinales mundialistas de 2002, pero luego se perdió cinco torneos consecutivos antes de clasificarse este año al vencer a Kosovo en un repechaje.

Irankunda abrió el marcador por los Socceroos a los 27 minutos con un remate rasante mientras era perseguido por tres defensores. El tanto llegó menos de un minuto después de la pausa de hidratación del primer tiempo.

El anotador celebró golpeando con el puño el banderín de córner como homenaje a la leyenda del fútbol australiano Tim Cahill. El jugador de 20 años, que milita en el Watford, es el goleador más joven en la historia de los Socceroos en una Copa del Mundo.

Minutos después, Beach detuvo un potente disparo de larga distancia de Abdulkerim Bardakcı. Beach fue titular en el arco de los Socceroos en lugar del experimentado Matthew Ryan, en una decisión sorpresiva del entrenador Tony Popovic.

Kenan Yildiz, joven de 21 años que juega para la Juventus, no estuvo en el once inicial, pero ingresó por Turquía al comienzo del segundo tiempo.

Turquía ejecutó un tiro libre peligroso a los 57, pero el intento de Arda Güler fue tapado por Beach. Güler, un talentoso mediocampista ofensivo de 21 años que juega para el Real Madrid, aún no había nacido la última vez que Turquía disputó una Copa del Mundo.

Metcalfe aprovechó un balón perdido por Ismail Yüksek a los 75 minutos para duplicar la ventaja de los australianos. Los Socceroos cayeron ante Francia en el debut en Qatar, pero luego vencieron a Túnez y Dinamarca en su grupo.

Quedaron eliminados por la eventual campeona Argentina en los octavos de final.

Esta es la tercera participación en una Copa del Mundo para los turcos, que llegaron al torneo por primera vez en 1954.

Los equipos están en el Grupo D junto con Estados Unidos y Paraguay. Los estadounidenses trituraron a Paraguay 4-1 en su debut en el grupo el viernes en Los Ángeles.

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Cobertura de la Copa del Mundo de AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa