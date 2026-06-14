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Un doble clave de Tyler Soderstrom impulsa otra remontada y los Atléticos ganan 7-5 a Rockies

ROCKIES-ATLÉTICOS
ROCKIES-ATLÉTICOS (AP)

El bateador emergente Tyler Soderstrom conectó un doble que puso a su equipo por delante en la sexta entrada y los Atléticos vencieron 7-5 a los Rockies de Colorado la noche del sábado para su cuarta victoria consecutiva remontando.

Zack Gelof pegó un jonrón de dos carreras y Alika Williams se fue de 3-3 con una base por bolas para los A's (35-35), incluido un sencillo que empató el juego en la sexta.

Brett Sullivan conectó un cuadrangular e impulsó dos carreras por los Rockies, que perdieron tres seguidos y siete de nueve. Colorado tiene el peor récord de las Grandes Ligas con 26-45.

Los A's juegan esta semana en el Las Vegas Ballpark, sede de su filial de Triple-A, en la ciudad que será su futuro hogar, donde el club de Grandes Ligas planea mudarse a un nuevo estadio en 2028.

Colorado ganaba 5-4 antes de que los Atléticos anotaran tres carreras con dos outs en la sexta.

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Williams conectó un sencillo que remolcó a Gelof para empatarlo, y Soderstrom pegó un doble que impulsó a Williams. Después de que dos bases por bolas llenaran las bases, el bateador emergente Carlos Cortés recibió un pelotazo para poner la pizarra 7-5.

El venezolano José Suárez (1-2) trabajó 1 2/3 entradas como relevista para llevarse la victoria, y el dominicano Elvis Alvarado ponchó a dos en una novena perfecta para su segundo salvamento.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

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