Pete Crow-Armstrong pega jonrón al 1er lanzamiento en triunfo 6-1 de Cachorros sobre Gigantes

Pete Crow-Armstrong conectó un jonrón con el primer lanzamiento del juego y los Cachorros de Chicago pegaron otros dos cuadrangulares en una victoria por 6-1 sobre los Gigantes de San Francisco el sábado por la noche.

Crow-Armstrong le conectó a Trevor McDonald (2-4) su 12do vuelacercas de la temporada, un batazo al jardín central. Además, pegó un doble y un sencillo en cinco turnos al bate.

Ben Brown (3-2) permitió una carrera con siete hits en cinco entradas por Chicago.

Ian Happ y el venezolano Pedro Ramírez conectaron cuadrangulares solitarios en la quinta para poner la pizarra 6-1.

El jardinero derecho de los Cachorros, Seiya Suzuki, salió por molestias en la rodilla derecha en la parte baja de la cuarta entrada, después de intentar fildear un elevado.

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