Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Pete Crow-Armstrong pega jonrón al 1er lanzamiento en triunfo 6-1 de Cachorros sobre Gigantes

CACHORROS-GIGANTES
CACHORROS-GIGANTES (AP)

Pete Crow-Armstrong conectó un jonrón con el primer lanzamiento del juego y los Cachorros de Chicago pegaron otros dos cuadrangulares en una victoria por 6-1 sobre los Gigantes de San Francisco el sábado por la noche.

Crow-Armstrong le conectó a Trevor McDonald (2-4) su 12do vuelacercas de la temporada, un batazo al jardín central. Además, pegó un doble y un sencillo en cinco turnos al bate.

Ben Brown (3-2) permitió una carrera con siete hits en cinco entradas por Chicago.

Ian Happ y el venezolano Pedro Ramírez conectaron cuadrangulares solitarios en la quinta para poner la pizarra 6-1.

El jardinero derecho de los Cachorros, Seiya Suzuki, salió por molestias en la rodilla derecha en la parte baja de la cuarta entrada, después de intentar fildear un elevado.

Relacionados

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in