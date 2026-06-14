Astro belga Kevin De Bruyne no da por un hecho su 4ta participación en el Mundial

Kevin De Bruyne ha logrado mucho en su laureada carrera. Sin embargo, el astro belga del mediocampo no piensa dar por sentada su cuarta participación en una Copa del Mundo.

A dos días del debut de Bélgica en el Mundial ante Egipto, De Bruyne, de 35 años, subrayó que muchas cosas han cambiado desde sus días como sensación de la Liga Premier inglesa con el Manchester City.

Casi dos décadas después de representar por primera vez a su país y tras 119 apariciones, el dos veces elegido jugador de la temporada de la Premier se considera agradecido de seguir haciéndolo.

“Es un honor para mí seguir aquí después de jugar con la selección nacional durante unos 16 años, eso significa que he hecho algo bien", comentó De Bruyne entre risas durante su conferencia de prensa del sábado. "Ojalá pueda jugar un buen torneo y hacer algo bueno por Bélgica”.

La temporada 2025-26, su primera con el club de la Serie A Napoli, fue complicada para De Bruyne tras 10 años en el City, periodo en el que anotó 108 goles en 285 partidos para ayudar a que el club inglés conquistara seis títulos de la Premier, dos Copas de la FA y un trofeo de la Liga de Campeones.

En octubre, De Bruyne sufrió una lesión grave en el músculo del muslo y no regresó sino hasta el 6 de marzo.

Desde marzo, De Bruyne ha disputado 10 partidos de la Serie A, además de cuatro amistosos con Bélgica. En el más reciente, el 6 de junio, marcó un gol en la paliza de 5-0 ante Túnez.

Antes del entrenamiento de Bélgica en las instalaciones de los Sounders de Seattle de la MLS, De Bruyne se declaró listo para el torneo.

“He hecho todo lo que podía para ponerme en forma, y también me siento así”, comentó.

Incluso con el alta médica, De Bruyne sabe que tiene menos oportunidades de jugar con la selección de Bélgica. El jugador originario de Drongen lo admitió, al señalar que no le quedan otros 10 años de carrera y que quiere disfrutar todos los aspectos de este torneo.

La perspectiva de De Bruyne es significativamente distinta a la de etapas anteriores con la selección belga y a su periodo en el City.

Solo estás concentrado en ganar y en el siguiente partido, pero después de que has ganado, de repente se acaba”, indicó.

De Bruyne no planea disminuir la intensidad con sus compañeros. Pero dado que hay otras figuras como el extremo Jérémy Doku en la plantilla, De Bruyne reconoce que la responsabilidad de ganar no recae únicamente en él, ni en veteranos como el delantero Romelu Lukaku o el portero Thibault Courtois.

Doku, de 24 años y compañero de De Bruyne en el City durante dos temporadas, ha impresionado al veterano.

“Defender a Jérémy durante 90 minutos es imposible. También se ha vuelto más eficiente en el último año. Ha encontrado más momentos en los que puede elegir sus situaciones. Para jugar un torneo de primer nivel, necesitamos un buen Doku", valoró De Bruyne.

“En cualquier caso, ya me está haciendo la vida más fácil”.

Sin embargo, es muy subjetivo lo que se considera un “torneo de primer nivel” para este equipo belga. Con sobrevivientes de los equipos de la “Generación Dorada” como De Bruyne, Lukaku y Courtois, Bélgica sigue siendo un rival a tomar en serio para llegar hasta el final del torneo, especialmente si se considera su sorteo relativamente favorable que le dejó en el Grupo G con Egipto, Nueva Zelanda e Irán.

Aun así, después de un histórico tercer puesto en el Mundial de 2018 en Rusia, Bélgica no superó la fase de grupos en 2022 en Qatar. Si los Diablos Rojos quieren recuperar el impulso de aquella actuación de 2018, contar con De Bruyne en su mejor forma ayudaría mucho.

De Bruyne tendrá la oportunidad de “hacer que retroceda el reloj” rápidamente el lunes, cuando él y Bélgica se enfrenten a la exestrella del Liverpool Mohamed Salah y a Egipto en su debut mundialista.

“Jugué contra Mo durante 10 años. Nuestros hijos también fueron a la misma escuela, así que lo veía de vez en cuando", recordó De Bruyne. "Y es un tipo realmente agradable. Así que será bonito verlo. Será bonito competir otra vez como en los viejos tiempos”.

Debast autorizado para el Mundial

El defensa central Zeno Debast, quien estuvo ausente de las partes de las sesiones de entrenamiento del miércoles y del jueves que estuvieron abiertas a los medios, sigue formando parte del plantel belga para el Mundial. En un comunicado difundido por el equipo se informó que, tras una consulta con los cuerpos técnico y médico, Debast permanecerá en la lista.

Debast, de 22 años, se lesionó una pierna el mes pasado mientras entrenaba con el club portugués Sporting de Lisboa y no se espera que esté disponible sino hasta más adelante en el torneo. Debast suma 26 partidos con Bélgica y formó parte de la convocatoria para el Mundial de 2022 en Qatar.

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