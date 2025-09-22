La Copa Ryder comienza con emociones fuertes para el equipo de EEUU

La Copa Ryder tuvo momentos de inspiración en formas muy diferentes durante un tranquilo inicio de lunes en la semana más caótica del golf. Hubo lágrimas para los estadounidenses mientras se reunían en el primer tee al amanecer y un fuerte recordatorio para Europa mientras busca una rara victoria fuera de casa.

El capitán de Estados Unidos, Keegan Bradley, tuvo a todo su equipo en el primer tee antes de que se abrieran las puertas, nadie en las enormes gradas que el viernes estarán llenas de fanáticos ondeando banderas.

Hizo que Chris Mascali, un bombero de Nueva York cuyo padre murió durante los ataques terroristas del 11 de septiembre, hablara con el equipo. Mascali trajo su uniforme, junto con el casco de su padre, Joe Mascali. Ahora esos están en la sala del equipo para los estadounidenses.

Brian Robinson del FDNY Ladder 16 cantó el himno nacional mientras la gran pantalla de video mostraba grandes momentos en la historia de la Copa Ryder.

"Tuve esta visión de hacer eso durante aproximadamente un año", dijo Bradley. "Y estar allí y verlo, y ver lo emocionados que se pusieron los chicos, fue un momento realmente especial para nuestro equipo".

Los estadounidenses caminaron solemnemente a través del puente desde el complejo del primer tee, se dirigieron al área de práctica y luego jugaron 18 hoyos del Black Course.

El equipo de Europa, que pasó dos días en Bethpage Black hace una semana y luego se dispersó —algunos a hogares estadounidenses, otros jugando en algunos de los mejores campos de golf de Long Island— hasta regresar a Bethpage para lo que espera sea un gran desafío.

Los estadounidenses han perdido en casa solo cuatro veces desde que comenzó la Copa Ryder en 1927. El capitán europeo Luke Donald hizo que su equipo usara jerséis o chalecos de color salmón, un sutil recordatorio de lo que se puede lograr.

Ese fue el color del domingo para el equipo europeo en 1987 cuando sorprendió a los estadounidenses en Muirfield Village para ganar su primera Copa Ryder fuera de casa. Europa ha ganado tres veces más en suelo estadounidense desde entonces, la más reciente hace 13 años en lo que se conoció como el "Milagro en Medinah" debido a la remontada del domingo.

"Eso motiva a los chicos a que se puede hacer, se ha hecho, y nuevamente, estamos aquí para intentar conseguirlo de nuevo", dijo Donald.

Europa viene de una contundente victoria en Marco Simone y regresa con 11 de los 12 jugadores de los partidos en Italia en 2023 —la excepción es Rasmus Hojgaard, el gemelo idéntico de Nicolai Hojgaard, quien jugó en la última Copa Ryder.

Pero los europeos perdieron por nueve puntos en 2021 en Whistling Straits, por seis en Hazeltine en 2016 y por cinco en Valhalla en 2008.

"Creo que siempre es importante unirse en torno a algo", dijo Donald. "Siempre tenemos cosas que se nos ocurren que son importantes para nosotros. La historia y nuestra unidad y celebrar lo que hemos hecho en el pasado y las leyendas que nos han precedido es realmente importante.

"Este va a ser un desafío difícil".

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes