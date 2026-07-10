Mellizos reincorporan al receptor Ryan Jeffers tras casi 2 meses en la lista de lesionados

Los Mellizos de Minnesota anunciaron que el receptor Ryan Jeffers fue reincorporado el viernes de la lista de lesionados de 10 días, después de perderse casi dos meses por una fractura del hueso ganchoso de la mano izquierda.

Jeffers, de 29 años, tenía un promedio de bateo de .295, un OPS de .949, siete jonrones y 26 carreras impulsadas en 37 juegos antes de la lesión. Recientemente disputó cinco partidos en Triple-A como parte de una asignación de rehabilitación, en la que bateó para .375 con dos jonrones.

Jeffers está en su séptima temporada con los Mellizos y batea para .243 con 75 jonrones en 552 juegos de su carrera.

Para hacerle espacio a Jeffers en el roster, los Mellizos enviaron al jardinero Kyler Fedko a Triple-A. Fedko se fue en blanco en 16 turnos al bate a lo largo de 14 juegos.

Los Mellizos también adquirieron el viernes al relevista derecho Tommy Nance, procedente de los Azulejos de Toronto, a cambio del receptor/infielder de ligas menores Ryan Sprock y dinero del fondo de bonificaciones internacionales.

Nance, de 35 años, ha lanzado en las Grandes Ligas durante cinco temporadas y registra una efectividad de 3.82 en 32 apariciones este año. Sprock bateó para .306 con cinco jonrones y 37 carreras impulsadas con el equipo Low-A Fort Myers esta temporada, antes de un reciente ascenso a High-A Cedar Rapids.

___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes