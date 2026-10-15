La ATP propone cambios para reducir la sobrecarga tras lesiones de Alcaraz y Sinner

Con estrellas como Carlos Alcaraz y Jannik Sinner ausentes durante largos tramos este año por lesiones, el circuito de la ATP propuso cambios en el reglamento que, según afirmó, “deberían reducir la presión de jugar en exceso y ayudar a los jugadores a gestionar la exigencia de la temporada".

Alcaraz estuvo fuera cuatro meses y medio y se perdió dos torneos de Grand Slam por una lesión en la muñeca derecha entre abril y agosto.

Sinner, el actual número uno del ranking, no ha jugado desde que se consagró en Wimbledon en julio y anunció la semana pasada que se perderá el resto del año debido a una inflamación en la rodilla derecha.

El presidente de la ATP, Andrea Gaudenzi, expuso el jueves un plan mediante el cual se redistribuirían los puntos del ranking para otorgar más a los jugadores que alcancen las fases finales de los torneos más importantes.

Se eliminaría una política que permite a los jugadores sustituir cada año tres resultados más flojos en torneos Masters 1000 por mejores resultados en torneos de nivel 500 o 250 más adelante en la temporada.

“Eso puede generar presión para añadir torneos después de una derrota temprana para recuperar los puntos”, señaló Gaudenzi. “Las propuestas eliminarían esto, de modo que los resultados en los eventos más importantes cuenten por completo y los jugadores puedan planificar sus calendarios en torno a ellos, en lugar de perseguir puntos y arriesgarse a jugar en exceso”.

Las propuestas llegan cuando la ATP se apresta a tener un nuevo torneo Masters 1000 en Arabia Saudí, lo que elevaría a 10 el número anual de torneos de su máxima categoría.

La compensación para los jugadores también aumentaría con un incremento del fondo de bonificaciones de fin de año, que pasaría de 21,5 millones de dólares a 50 millones de dólares. Además, habría una bonificación de fin de año para los jugadores que terminen entre los 250 primeros del ranking, que aportaría 25 millones de dólares en apoyo a sus carreras.

Asimismo, habría una contribución anual a la pensión de los jugadores de aproximadamente 30 millones de dólares, lo que mejoraría las prestaciones de pensión y jubilación para 300 jugadores cada año.

La noticia de que el circuito masculino quiere reducir el dinero en premios y el tamaño de los torneos de dobles a partir de 2028 trascendió a principios de este año.

“Cualquier premio en metálico reasignado desde el dobles seguiría destinado a compensación de jugadores, y planeamos que sea reinvertido en fases previas individuales y premios económicos de rondas tempranas, ayudando a más jugadores a invertir en sus carreras y competir con los mejores tenistas del mundo”, dijo Gaudenzi en una carta abierta.

“Juntas, estas propuestas buscan dar a los jugadores un marco más claro para planificar sus temporadas, recompensar el rendimiento en los mayores torneos del tour y ampliar el apoyo a más jugadores”, agregó. “Para los aficionados, significa poder ver a los mejores tenistas del mundo compitiendo más a menudo, con rivalidades construidas durante el año y más alicientes en juego en los momentos clave”.

Las propuestas siguen sujetas a nuevas consultas y aprobación.

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