Muchova asegura último boleto a las Finales WTA tras retiro de Kostyuk en Ningbo

Karolina Muchova aseguró el último boleto para las Finales de la WTA, el torneo de cierre de la temporada del tenis femenino, después de que Marta Kostyuk se retiró de su partido de segunda ronda en el Abierto de Ningbo el miércoles.

Kostyuk se retiró tras pedir asistencia médica luego de perder el primer set 6-4 ante Ekaterina Alexandrova.

El circuito de la WTA había indicado que la ucraniana necesitaba alcanzar la final en Ningbo para impedir que Muchova, que no está compitiendo esta semana, se quedara con la plaza para las Finales del 8 al 15 de noviembre en Indian Wells, California.

Alcanzar las Finales es otro momento histórico para Muchova en 2026, después de que disputó la final de Wimbledon ante Linda Noskova y luego se unió a Noskova para conquistar la Billie Jean King Cup para la República Checa.

Iga Swiatek también estaba en la pelea por esa plaza para las Finales hasta que se retiró del torneo de Ningbo por una lesión en el muslo y la polaca dio por terminada su temporada antes de tiempo.

Las otras jugadoras clasificadas para las Finales son Elena Rybakina, Aryna Sabalenka, Mirra Andreeva, Jessica Pegula, Coco Gauff, Elina Svitolina y Noskova.

Alexandrova avanzó a los cuartos de final en Ningbo ante la canadiense Leylah Fernández, quien doblegó 7-5, 6-7 (3), 6-3 a la bielorrusa Aliaksandra Sasnovich para sumar su 11ma victoria en sus últimos 14 partidos.

También el miércoles, la checa Sara Bejlek dio la sorpresa al derrotar 7-6 (3), 6-4 a la rumana Sorana Cirstea (8va preclasificada) y enfrentará en cuartos a su compatriota Marie Bouzkova, victoriosa 7-5, 6-2 ante la rumana Anastasia Zakharova.

___

Vea aquí la cobertura completa de tenis de AP