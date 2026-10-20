Swiatek arriesga perderse las Finales WTA tras retirarse del Abierto de Ningbo por lesión

Iga Swiatek se retiró del Abierto de Ningbo debido a una lesión en el muslo izquierdo, lo que merma sus posibilidades de disputar las Finales de la WTA, el torneo de cierre de temporada en Indian Wells el próximo mes.

La ganadora de seis títulos de Grand Slam sucumbió la semana pasada en las semifinales del Abierto de Wuhan ante la eventual campeona Maja Chwalinska y por momentos tuvo dificultades.

“Tras una cuidadosa consideración, he decidido retirarme del torneo. He estado experimentando un problema persistente en el muslo izquierdo durante las últimas semanas y siento que darme tiempo para descansar y recuperarme es la decisión correcta”, indicó Swiatek en un comunicado difundido el martes en redes sociales por el torneo de Ningbo.

Swiatek compite con Karolina Muchova y Marta Kostyuk por la última plaza en el cuadro de ocho jugadoras para las Finales de la WTA.

La WTA, previo al torneo de Ningbo, señaló que si Swiatek no alcanza los cuartos de final y Kostyuk no avanza a la final aquí, Muchova asegurará el puesto restante para el torneo que cerrará la temporada en Indian Wells y que comenzará el 8 de noviembre.

Jelena Ostapenko, ex campeona de Roland Garros, también tuvo que retirarse el martes. Perdía ante la quinta preclasificada Belinda Bencic por 6-3, 1-1 cuando abandonó el partido. Ostapenko recibió atención médica en el primer set.

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