La FIFA firma otro acuerdo de patrocinio del Mundial con la industria del juego

La FIFA sumó otro patrocinador de la industria de las apuestas para el Mundial 2026 al firmar el lunes con la marca de apuestas Betano, con sede en Grecia, un acuerdo regional que abarca Europa y Sudamérica.

Betano fue el primer patrocinador de apuestas en la historia de la Copa del Mundo hace cuatro años, cuando su empresa matriz, Kaizen Gaming, firmó un acuerdo exclusivo para Europa para la edición de Qatar 2022.

No se informó el valor del nuevo acuerdo, que cubre el torneo de 104 partidos que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México a partir del 11 de junio.

“Desde que nos asociamos por primera vez con Betano hace cuatro años, hemos visto un compromiso genuino con la integridad deportiva, acercando a los aficionados a nuestro juego y encontrando nuevas y atractivas formas de entretenerlos”, dijo el director comercial de la FIFA, Romy Gai, en un comunicado.

La FIFA profundizó este año sus vínculos con las apuestas y el juego con otros dos acuerdos para un Mundial que se espera genere más de 11.000 millones de dólares en ingresos para el organismo rector del fútbol.

ADI Predictstreet, recién llegado al mercado de predicciones, firmó el mes pasado como socio de primer nivel del Mundial en un acuerdo que, según se informó, vale 150 millones de dólares. La empresa, respaldada por Abu Dabi, se fundó la semana anterior en marzo y un día después obtuvo una licencia de juego en el territorio británico de ultramar de Gibraltar, informó la revista noruega Josimar.

La FIFA anunció en enero un acuerdo con el proveedor de datos Stats Perform que permitirá a algunos operadores de apuestas en línea transmitir en directo partidos del Mundial. El acuerdo también otorgó derechos exclusivos de apuestas sobre miles de partidos en todo el mundo organizados por organismos nacionales de fútbol y transmitidos en vivo por la FIFA.

La FIFA ha cerrado los acuerdos comerciales mientras su código de ética prohíbe formalmente a jugadores, dirigentes y agentes participar “ya sea directa o indirectamente, en apuestas, juegos de azar, loterías o eventos o transacciones similares relacionados con partidos o competiciones de fútbol”.

Betano también se asoció con la UEFA (ente rector del fútbol europeo) para patrocinar la Eurocopa masculina de 2024. La marca de apuestas también patrocina la Liga Europa y paga por aparecer en la camiseta del club inglés Aston Villa, que disputará la final de la competición el miércoles.

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Cobertura de AP sobre el Mundial: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa