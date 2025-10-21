Kompany firma extensión de contrato por dos años con el Bayern Múnich

El técnico Vincent Kompany firmó el martes una extensión de contrato por dos años con el Bayern Múnich, asegurando su continuidad con los campeones alemanes hasta 2029.

Otrora defensor de Manchester City y la selecciónde Bélgica, Kompany asumió las riendas del Bayern antes de la temporada 2024-25 y ganó la Bundesliga en su primer año al mando.

El Bayern ha ganado sus primeros siete partidos de la actual temporada de la Bundesliga y tiene una ventaja de cinco puntos.

“Estoy agradecido, me siento honrado y quiero dar las gracias al FC Bayern por la confianza y el entorno de trabajo que me ha brindado desde el primer día”, indicó el entrenador de 39 años.

“Siento como si llevara aquí mucho más tiempo y que entiendo bien al club. Hasta ahora ha sido una experiencia fantástica, hemos comenzado un viaje maravilloso”, añadió.

El CEO del Bayern, Jan-Christian Dreesen, comentó que Kompany ha “devuelto la diversión al Bayern, y la chispa ha saltado de verdad”.

“Bajo su liderazgo, ha crecido un verdadero equipo que juega un fútbol dominante y atractivo. La renovación también es una señal para nuestros jugadores”, añadió.

Previo al Bayern, Kompany entrenó a Burnley, al cual no pudo evitar su descenso de la Liga Premier al final de la temporada 2023-24.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes