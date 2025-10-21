Ohtani y los Dodgers destacan su empeño colectivo al borde de repetir la Serie Mundial

El trofeo de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional estaba en una pequeña mesa en el centro del vestuario de los Dodgers de Los Ángeles con un pequeño cartel adjunto con la frase 'Esfuerzo de Equipo'.

Si Shohei Ohtani y los Dodgers logran su objetivo, pronto será reemplazado por el Trofeo del Comisionado, lo que significaría un segundo campeonato consecutivo de la Serie Mundial, una hazaña que los Yankees de Nueva York lograron por última vez hace 25 años.

“Creo que todos estamos listos y preparados para ver algo de historia. Estamos listos para hacerlo”, señaló el campocorto Mookie Betts.

En una ciudad donde la imagen lo es todo, los Dodgers ambicionan una dinastía.

“No era realmente una buena oportunidad cuando lo mirábamos hace tres meses”, dijo el infielder venezolano Miguel Rojas al recordar los altibajos de los Dodgers durante la segunda mitad. "Pero ahora es como si estuviera aquí. Lo tenemos frente a nosotros y vamos a dar todo lo que tenemos”.

Los Dodgers practicaron el lunes mientras el séptimo juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana entre Seattle y Toronto se reproducía en las pantallas de video del estadio vacío. Toronto ganó 4-3 para citarse con los Dodgers.

El equipo de California barrió a Milwaukee para conquistar el banderín de la Nacional el viernes pasado, su novena victoria en 10 juegos de playoffs hasta ahora, dejando seis días para descansar, entrenar y pensar antes de que la Serie Mundial comience el viernes.

“Algunos chicos están bateando todos los días, algunos están reiniciando, tomándoselo con calma”, destacó Betts. "Hemos estado juntos tanto a lo largo del año, así que eso influye un poco en que los chicos quieran disfrutar un poco de tiempo en familia antes de volver a la acción. Es un tipo de equilibrio”.

Ohtani entró al vestuario en sandalis, tres días después de ganar el MVP de la serie de campeonato de liga con una actuación épica en el cuarto juego que incluyó tres jonrones y 10 ponches desde el montículo.

Betts manifestó: “No quiero aguar la fiesta ni nada, pero eso ya pasó. No tiene nada que ver con nuestro objetivo ahora”.

Los Dodgers tuvieron semanas de descanso en la postemporada los tres años anteriores, dos de los cuales terminaron en derrotas en la serie divisional ante San Diego y Arizona. El año pasado, cambiaron su enfoque de práctica en un esfuerzo por mantenerse en forma.

Esta temporada, no obtuvieron un descanso y ganaron su serie de comodines contra Cincinnati.

“El año pasado, cuando tuvimos el descanso y el año anterior estábamos tratando de pasar un mes más de béisbol. Para mí, es realmente diferente porque todo lo que estamos tratando de hacer aquí es conseguir cuatro victorias más para ganar una Serie Mundial”, resumió Rojas

El relevista Tanner Scott podrá ser incluido en el roster de la Serie Mundial después de ser descartado durante la serie de campeonato de liga porque le removieron un absceso de la parte inferior del cuerpo.

“Me siento mucho mejor ahora. Lancé un par de sesiones de bullpen, a ver a dónde me lleva”, indicó.

Tuvo una efectividad de 4.74 en 61 apariciones esta temporada y lideró las mayores en salvamentos desperdiciados con 10. Los fanáticos se quejaban y abucheaban a veces cuando Scott salía del bullpen.

No ha lanzado en casi un mes, pero no le preocupa la falta de ritmo.

“La energía de los playoffs es diferente”, comentó.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes