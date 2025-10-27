Juventus despide al técnico Igor Tudor tras tres derrotas consecutivas

Juventus despidió el lunes al técnico Igor Tudor tras sufrir tres derrotas consecutivas y una racha de ocho partidos sin ganar.

El club de Turín no gana desde el 13 de septiembre y el anuncio se produjo un día después de la más reciente derrota: 1-0 ante Lazio, su cuarto partido consecutivo sin marcar un gol.

Eso dejó a Juventus en el octavo lugar de la Serie A, seis puntos por debajo de los colíderes Napoli y Roma y tres por debajo del cuarto, el Inter de Milán.

Juventus también tiene apenas dos puntos en sus tres partidos de la Liga de Campeones.

La Vecchia Signora informó que Massimo Brambilla, el entrenador de la reserva, asumirá temporalmente el cargo del equipo, incluyendo el partido en casa del miércoles contra Udinese.

Juventus indicó que Tudor fue relevado de sus funciones junto a sus ayudantes Ivan Javorcic, Tomislav Rogic y Riccardo Ragnacci.

“El club agradece a Igor Tudor y a todo su personal por su profesionalismo y dedicación durante los últimos meses y les desea lo mejor en sus futuras carreras”, señaló en un comunicado.

Tudor fue nombrado en marzo para reemplazar al despedido Thiago Motta y se le otorgó inicialmente un contrato hasta el final de la temporada, incluyendo el Mundial de Clubes en Estados Unidos.

Se confirmó en junio que el croata de 47 años continuaría después de guiar a Juventus al cuarto lugar y la última plaza para la Liga de Campeones con cinco victorias en nueve partidos de la Serie A.

Tudor jugó para Juventus durante casi una década, de 1998 a 2007, y anteriormente entrenó a Udinese, Hellas Verona y Lazio en Italia.

El croata también fue entrenador asistente de Andrea Pirlo en Juventus en la temporada 2020-21. Pirlo y Tudor fueron despedidos al final de la campaña.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes