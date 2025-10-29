Barcelona: Pedri causa baja por desgarro muscular y crece la lista de lesionados

El volante creativo Pedri se sumó a la amplia lista de bajas del Barcelona debido a un desgarro muscular en su muslo izquierdo.

Medios españoles informaron que el centrocampista podría estar fuera durante un mes por una rotura del bíceps femoral de la pierna izquierda, pero el Barcelona mencionó que “el tiempo aproximado de recuperación lo marcará la evolución de la lesión”.

Pedri apenas se había perdido un partido bajo la dirección del técnico Hansi Flick, disputando en 72 de los 73 partidos posibles.

Fue tituar en los 13 partidos de esta temporada y anotó dos veces. Fue expulsado al final de la derrota del equipo por 2-1 ante el Real Madrid en el clásico de La Liga española el domingo.

Otros jugadores del Barcelona que han estado lesionados recientemente incluyen a Robert Lewandowski, Raphinha, Dani Olmo, Gavi, Joan García y Marc-André ter Stegen.

___

Fútbol de AP: https://apnews.com/hub/soccer