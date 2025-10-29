Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

Barcelona: Pedri causa baja por desgarro muscular y crece la lista de lesionados

AP Noticias
Miércoles, 29 de octubre de 2025 16:29 EDT
PEDRI
PEDRI (AP)

El volante creativo Pedri se sumó a la amplia lista de bajas del Barcelona debido a un desgarro muscular en su muslo izquierdo.

Medios españoles informaron que el centrocampista podría estar fuera durante un mes por una rotura del bíceps femoral de la pierna izquierda, pero el Barcelona mencionó que “el tiempo aproximado de recuperación lo marcará la evolución de la lesión”.

Pedri apenas se había perdido un partido bajo la dirección del técnico Hansi Flick, disputando en 72 de los 73 partidos posibles.

Fue tituar en los 13 partidos de esta temporada y anotó dos veces. Fue expulsado al final de la derrota del equipo por 2-1 ante el Real Madrid en el clásico de La Liga española el domingo.

Otros jugadores del Barcelona que han estado lesionados recientemente incluyen a Robert Lewandowski, Raphinha, Dani Olmo, Gavi, Joan García y Marc-André ter Stegen.

Relacionados

___

Fútbol de AP: https://apnews.com/hub/soccer

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in