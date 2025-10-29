Chiefs: Isiah Pacheco se perderá el duelo del domingo contra Bills por lesión de rodilla

Los Chiefs de Kansas City se espera que estén sin el corredor Isiah Pacheco para su enfrentamiento de alto perfil contra los Bills de Buffalo el domingo, después de que su principal running back se torciera un ligamento de la rodilla en la victoria de la semana pasada sobre los Commanders de Washington.

Pacheco no practicó el miércoles, cuando los Chiefs enfocaron su atención a la revancha del juego de campeonato de la AFC del año pasado, lo que significa que Kareem Hunt está en línea para más acarreos con Brashard Smith y Elijah Mitchell respaldándolo.

Pacheco, quien ha acumulado 329 yardas por tierra en las primeras ocho semanas, corrió 12 veces para 58 yardas antes de lastimarse la rodilla al final de la victoria del lunes por la noche. Pacheco también se perdió una parte de la temporada pasada cuando se fracturó el peroné en un juego contra Cincinnati.

"Veremos. Se está moviendo. Pero es un chico duro. Hubo un momento en que quería volver a entrar (el lunes) y no lo dejé. Así es como está hecho. Tienes que cortarle las piernas para detenerlo", dijo el miércoles el entrenador de los Chiefs, Andy Reid.

Hunt ha sido principalmente el corredor de corto yardaje para Kansas City esta temporada. La selección de tercera ronda del club en 2017 regresó a los Chiefs el año pasado, después de que Pacheco se lesionara en la Semana 2, y los reemplazó admirablemente a pesar de haberse perdido la pretemporada y el campamento de entrenamiento mientras se recuperaba de su propia lesión.

Firmó un contrato de 1,5 millones en marzo para quedarse con Kansas City, aunque los incentivos podrían aumentar mucho su valor.

“Probablemente esté en mejor forma, en general en mejor forma, no es que estuviera en terrible forma antes. Pero ha tenido un año para hacerlo, y como que volver al ritmo después de haber tenido un pequeño descanso allí”, señaló Reid.

La mayor pregunta es si Hunt puede mantener su efectividad con acarreos adicionales. Aún no ha corrido el balón más de 13 veces en un juego esta temporada, y solo tuvo cuatro acarreos en una victoria sobre los Raiders hace dos semanas.

"Me siento mejor de lo que me he sentido en los últimos tres o cuatro años. El cuerpo se siente bien", expresó Hunt.

Smith, selección de séptima ronda en el draft de abril, había comenzado a ganar más tiempo de juego incluso antes de que Pacheco se lesionara. El ex receptor universitario corrió 14 veces contra los Raiders, con Kansas City intentando cerrar una victoria 31-0, y fue efectivo a pesar de que la defensa de Las Vegas sabía que recibiría el balón.

Mitchell es la carta sorpresa en la ecuación. Corrió para casi 1.000 yardas durante la temporada 2021 en San Francisco, pero su tiempo de juego disminuyó en las dos temporadas siguientes, y se perdió todo el año pasado mientras se recuperaba de una lesión muscular.

"Muchos chicos ni siquiera regresarían de eso. Él luchó para volver, y podías verlo mejorando cada semana durante el campamento, y progresando hasta ahora. Toma muchas repeticiones con el grupo del equipo de práctica", añadió Reid.

Quienquiera que reciba los acarreos contra Buffalo podría beneficiarse del regreso del destacado escolta derecho Trey Smith, quien se perdió la victoria de la semana pasada sobre los Commanders por espasmos en la espalda. Smith regresó al campo de práctica el miércoles.

