Jude Bellingham, clave para Real Madrid al romper mala racha en el clásico ante Barcelona

El día después del primer clásico de la temporada encontró al Real Madrid celebrando el fin de su racha de derrotas contra el Barcelona y exultante porque Jude Bellingham recuperó su mejor versión.

Bellingham aportó una asistencia y un gol para que el Madrid derrotase el domingo 2-1, deteniendo una racha de cuatro derrotas consecutivas contra el acérrimo rival catalán. El internacional inglés evidenció de que está cerca de su mejor forma nuevamente después de perderse la primera parte de la temporada debido a una cirugía de hombro.

Bellingham ha anotado ahora en partidos consecutivos. También perforó las redes por primera vez esta temporada en la victoria del Madrid por 1-0 contra Juventus en la Liga de Campeones el miércoles. No ha mostrado dolencias físicas y ha sido crucial para ayudar al equipo a controlar el ritmo en el mediocampo y el ataque.

Bellingham se sometió a cirugía en el verano y no jugó su primer partido hasta salir del banquillo en un partido de La Liga española contra Espanyol en septiembre. El del domingo fue su octavo partido de la temporada.

“Me siento muy bien", dijo Bellingham. “He trabajado mucho estos meses con los fisios y en el gimnasio. Estoy muy feliz ahora porque me siento muy bien y listo para lo que viene”.

Bellingham anotó el gol de la victoria contra el Barça al posicionarse astutamente tras un centro al área. Su compañero Eder Militao cabeció un centro de Vinicius Junior y cabeceó el balón hacia la portería, encontrando a Bellingham completamente a las espaldas de los defensores para un toque fácil con el arco a disposición.

"Son mis goles favoritos", dijo Bellingham, de 22 años. “Mucha gente dice que es suerte, pero para mí es como entiendo el partido. Cuando el balón va aquí o allí, la posición lo cambia todo y yo estoy siempre listo por si me llega. Militao ha llegado de cabeza y yo estaba ahí para marcar”

Bellingham mostró su categoría al ayudar a Kylian Mbappé a abrir el marcador. Después de recibir un balón cerca del círculo central. Bellingham giró rápidamente para desairar a Pedri y filtró un pase perfecto al espacio para Mbappé. Mbappé irrumpió en el área y definió con calma para el primer gol del Madrid.

“Ellos juegan muy alto. Tenemos a Mbappé y es más fácil adelante. Me giro y paso, y luego él tiró y marcó”.

El entrenador del Madrid, Xabi Alonso, elogió a Bellingham y dijo que se espera que siga mejorando cuanto más juegue.

“Ha hecho tres muy buenos partidos y sabíamos que antes del último parón necesitaba minutos para ponerse en marcha y tener sensaciones", dijo Alonso. “Ha ido mejor de lo esperado después del parón. Es un jugador muy de sensaciones y de transmitir y de enganchar”.

La victoria en el clásico dejó al equipo de Alonso cinco puntos por delante del Barcelona en la clasificación de La Liga española.

El próximo partido del Madrid será el sábado en casa contra Valencia por La Liga.

