Aaron Ramsey sigue buscando a Halo, su beagle perdido, en México

El traslado de Aaron Ramsey a México se ha convertido en una pesadilla fuera del campo mientras continúa buscando a su perro perdido.

El viernes, la estrella del fútbol de Gales publicó una foto en blanco y negro en Instagram que lo muestra abrazando al beagle con el mensaje: "Lo que haría por abrazarte una última vez, Halo".

Ramsey ha pedido ayuda para localizar al perro y ha ofrecido una recompensa de 10.000 dólares.

“Por favor, ayúdennos a encontrar a Halo, se perdió en San Miguel de Allende, Guanajuato”, señaló Ramsey en Instagram.

El excentrocampista del Arsenal, Juventus y Cardiff se mudó a México en julio con un contrato de un año con los Pumas de primera división, que actualmente ocupan el 12do lugar en la liga de 18 equipos.

Ramsey se perdió el último partido de los Pumas contra León el sábado mientras continuaba la búsqueda de Halo, quien, según él, desapareció a principios de este mes después de ser dejado en un refugio para perros en la ciudad de Dolores, en Guanajuato, un estado industrial y agrícola ubicado en el centro de México.

Sus compañeros de equipo y el entrenador de los Pumas saben lo importante que es el perro para Ramsey.

“Estamos ahí, lo dije el miércoles. Vamos a ver qué pasa los siguientes días. Tiene ahí su situación, todos sabemos qué es: lo de su perrito, y un tema que tuvo antes de Fecha FIFA. Estamos ahí”, señaló el entrenador de los Pumas, Efraín Juárez.

La búsqueda continúa

“Todavía estamos buscando respuestas. Si ves un beagle en San Ignacio, Dolores Hidalgo, por favor envíanos un mensaje”, señaló Colleen Ramsey, esposa del futbolista en las redes sociales.

Ramsey terminó los últimos tres partidos de la temporada 2024-25 como entrenador interino del Cardiff después de que el equipo fuera relegado del Campeonato de la Liga de Inglaterra a la tercera división, la Liga 1.

Con 86 apariciones para Gales, ayudó a su país a alcanzar las semifinales de la Eurocopa 2016.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes