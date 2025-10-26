Rob Manfred confía en que peloteros de Grandes Ligas jugarán en Los Ángeles 2028

El comisionado Rob Manfred está cada vez más seguro de que los peloteros de las Grandes Ligas participarán en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Las Grandes Ligas no permitieron que los peloteros en las nóminas de 40 hombres de cada equipo participaran en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, cuando la Liga Japonesa de Béisbol Profesional interrumpió su temporada y Japón venció a Estados Unidos por 2-0 en el encuentro por la medalla de oro.

Ahora, las mayores han discutido la creación de un descanso extendido del Juego de Estrellas para permitir la participación en los Juegos Olímpicos de 2028, que se celebrarán del 14 al 30 de julio. Es necesario un acuerdo con el sindicato de jugadores, y los acuerdos con patrocinadores podrían verse afectados.

"Soy optimista al respecto. Creo que los propietarios han cruzado la línea en términos de que nos gustaría hacerlo si podemos lograr que funcione", dijo Manfred el sábado antes del segundo juego de la Serie Mundial. "Hay problemas logísticos que aún necesitan ser resueltos".

En los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, el torneo de béisbol se llevó a cabo durante 11 días, incluyendo una fase de grupos de cuatro días, seguida de rondas eliminatorias y culminando con los duelos por las medallas de oro y bronce.

Es probable que el béisbol en los Juegos de Los Ángeles tenga un formato más comprimido.

"Hemos hecho mucho progreso con (el Comité Organizador de) Los Ángeles 2028 en términos del calendario", dijo Manfred. "En este momento estamos en conversaciones con la asociación de jugadores sobre ese conjunto de problemas".

La participación en 2028 probablemente será única. Los Juegos Olímpicos de 2032 están programados para efectuarse en Brisbane, Australia.

"La logística de Los Ángeles, como se evidencia por cuánto tiempo hemos estado hablando de ello, es difícil", dijo Manfred. "Las posibilidades de que juguemos en Brisbane son pocas, ¿verdad? Incluso mucho más difícil que estar en Los Ángeles".

