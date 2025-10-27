Clippers vencen 114-107 a Portland en el 2do juego de los Trail Blazers tras arresto de Billups

Kawhi Leonard tuvo 30 puntos y diez rebotes y los Clippers de Los Ángeles vencieron 114-107 a Portland el domingo por la noche en el segundo partido de los Trail Blazers desde que el entrenador en jefe Chauncey Billups fue arrestado por cargos de apuestas.

Billups y el jugador del Heat de Miami Terry Rozier estuvieron entre los arrestados el jueves por lo que funcionarios federales de la ley describieron como su participación en actividades de apuestas ilícitas. Billups fue acusado de participar en una conspiración para arreglar juegos de cartas de alto riesgo.

La NBA colocó a Billups y Rozier en licencia tras sus arrestos. El entrenador asistente Tiago Splitter está sirviendo como entrenador en jefe interino de Portland.

Con un marcador de 60-55 en el medio tiempo, el equipo de Los Ángeles superó a Portland 32-22 en el tercer cuarto para tomar una ventaja de 87-82. Leonard, James Harden e Ivica Zubac tuvieron cada uno nueve unidades en el período.

Zubac terminó con 21 puntos y ocho rebotes. Harden consiguió 20 unidades y 13 asistencias, junto con siete pérdidas de balón. John Collins anotó 16 tantos.

Los Clippers mejoraron a 2-1, tras una derrota inicial en Utah y una victoria en casa sobre Phoenix. El equipo de Los Ángeles tiene un récord de 19-2 contra Portland desde el inicio de la temporada 2019-20.

Deni Avdija lideró a los Trail Blazers con 23 puntos. Jrue Holiday tuvo 21, Shaedon Sharpe 19 y Jerami Grant 17.

Portland jugó su primer partido fuera de casa de la temporada. Comenzó con una derrota ante Minnesota bajo la dirección de Billups, luego venció a Golden State.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes