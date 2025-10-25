Kevin De Bruyne sale lesionado tras marcar penal en victoria 3-1 del Napoli sobre Inter

El gol de Kevin De Bruyne podría resultar costoso para el Napoli a pesar de haber encaminado al campeón defensor hacia la victoria el sábado 3-1 sobre el Inter de Milán y que devolvió al equipo a la cima de la clasificación de la Serie A.

De Bruyne pareció sufrir un tirón muscular al convertir un penal en la primera mitad, llevándose inmediatamente la mano a la parte posterior de su muslo derecho. El exjugador del Manchester City lucía desconsolado y tuvo que ser ayudado a salir del campo por dos miembros del personal médico.

Scott McTominay y Frank Anguissa también anotaron para el Napoli después del descanso. Mientras que Hakan Çalhanoğlu anotó un penal para el Inter.

El resultado permitió al Napoli volver a la senda de la victoria, después de la derrota del fin de semana pasado en Torino y el traspié 6-2 el martes ante el PSV Eindhoven en la Liga de Campeones, y lo colocó un punto por encima del AC Milan, que empató contra Pisa el viernes.

El Inter, que había estado en una racha de siete victorias consecutivas, quedó en cuarto lugar.

El Napoli ya estaba lidiando con lesiones y sus problemas empeoraron cuando De Bruyne fue obligado a salir después de disparar su penal con fuerza al rincón inferior.

El penal fue otorgado después de que se considerara que el centrocampista del Inter, Henrikh Mkhitaryan, había cometido falta sobre Giovanni Di Lorenzo. Mkhitaryan también salió lesionado.

El Inter estuvo cerca de igualar el partido en los últimos segundos de la primera mitad cuando Alessandro Bastoni golpeó el travesaño y Denzel Dumfries rozó el poste.

Los visitantes continuaron atacando después del descanso, pero McTominay duplicó la ventaja del Napoli a los 54 minutos tras un rápido contraataque.

Fue el tercer gol de McTominay esta semana después de su doblete contra el PSV.

Çalhanoğlu redujo la diferencia cinco minutos después con un penal después de que el defensor del Napoli, Alessandro Buongiorno, bloqueara con el brazo un cabezazo del argentino Lautaro Martínez.

Sin embargo, Anguissa restauró la ventaja de dos goles del Napoli al 67 cuando culminó otro contraataque clínico.

De vuelta en el camino

El Udinese venció 3-2 al Lecce para su primera victoria en casa desde el primero de marzo.

Jesper Karlström, Keinan Davis y Adam Buksa anotaron para el Udinese, que había sumado solo dos puntos en sus cuatro partidos anteriores.

El Udinese subió al octavo lugar, a tres puntos de los cuatro primeros. El Como estaba sexto después de empatar 0-0 en Parma.

El Atalanta enfrenta más tarde al Cremonese.

