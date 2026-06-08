Korda gana el Abierto Femenino de Estados Unidos con un putt dramático

Nelly Korda ganó el domingo el 81er Abierto Femenino de Estados Unidos para su segunda victoria consecutiva en un major, al superar a Charley Hull y la mexicana Gaby López por un golpe cuando su putt final para par, de 2 pies y medio, se curvó peligrosamente alrededor del hoyo y terminó cayendo.

La primera victoria de Korda en el Abierto de Estados Unidos es el cuarto triunfo en un major de su carrera, y la consiguió con un sólido 69, dos bajo par, en la ronda final —pero solo después de que su segundo putt en el green del 18 rozara el borde izquierdo y recorriera media circunferencia del hoyo antes de entrar.

Korda se llevó la mano a la boca abierta, incrédula, antes de finalmente reírse por la forma aterradora en que había cerrado una victoria que subrayó su dominio del deporte. Terminó con 276, ocho bajo par, después de compartir el liderato con múltiples rivales durante el ventoso desenlace del primer Abierto Femenino celebrado en Riviera, un club con 100 años de historia.

“Siento que estoy en un sueño. Ni siquiera puedo explicar cuánto significa esto para mí con todos ustedes aquí animándome”, dijo la número uno del mundo al público.

Korda embocó un putt de 9 pies para birdie en el 17 y romper un empate cuádruple en la cima con López, la arremetida Hull y la tricampeona de majors In Gee Chun. Korda necesitó dos putts para par en el 18 y se llevó los 2,5 millones de dólares para la ganadora, de una bolsa récord de 12,5 millones de dólares en este Abierto.

Korda, de 27 años, ganó el Chevron Championship en abril, y sumó tres victorias y tres segundos puestos en sus primeras siete participaciones de una temporada espectacular, después de quedarse sin triunfos en 2025. Tras una difícil primera ronda de 73, durante la cual se cambió un par de zapatos Nike que le había regalado LeBron James, armó con calma dos rondas consecutivas de 67 para llegar a la jornada final con una parte del liderato.

La tabla de posiciones solo se abrió tarde el domingo, después de que siete jugadoras comenzaran a no más de dos golpes del liderato.

Cuatro compartían la punta en el tramo final, pero solo Korda evitó un bogey en los últimos nueve hoyos, lo que le permitió resistir excelentes rondas finales de la inglesa Hull y la mexicana López, quienes se quedaron por poco sin sus primeras victorias en un major.

Hull comenzó el día a tres golpes, pero se lanzó hasta el liderato antes de que el viento se intensificara desde el Pacífico y condujera a un cierre de montaña rusa —para todas, excepto para Korda.

La campeona hizo apenas tres birdies y un bogey, jugando con firmeza y comodidad gracias a su mejorada mentalidad competitiva. Korda ha insistido en la positividad y la constancia tras su inexplicable 2025 sin victorias, y eso ha dado frutos con uno de los arranques de temporada más sobresalientes en la historia reciente del golf.

La tricampeona de majors In Gee Chun terminó a dos golpes, con 278, seis bajo par, mientras que Sei Young Kim, colíder tras la tercera ronda, firmó un 72, uno sobre par, para finalizar con 279.

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