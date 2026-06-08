El suplente Sebastián Rivero se va de 5-5 con 6 impulsadas en paliza de Angelinos 13-5 a Dodgers

El receptor suplente venezolano Sebastián Rivero se fue de 5-5 con seis carreras impulsadas para encabezar una actuación de 13 de 15 de los cuatro últimos bateadores del orden, lo que impulsó a los Angelinos de Los Ángeles a superar el doingo por 13-5 a los Dodgers de Los Ángeles y evitar una barrida en la temporada.

Los Dodgers, líderes del Oeste de la Liga Nacional, ganaron cinco de seis juegos en la Serie Freeway, superando a los Angelinos 46-18. El año pasado, los Angelinos se fueron 6-0 en la serie de la temporada antes de que los Dodgers ganaran su segundo campeonato consecutivo de la Serie Mundial.

El abridor dominicano de los Angelinos, José Soriano (7-4), permitió cinco carreras —cuatro limpias— y ocho hits en seis entradas, mientras ponchaba a dos.

Los Angelinos respondieron en la parte baja de su alineación, encabezada por Rivero, noveno al bar. El bateador dominicano Jose Siri, se fue de 3-3 con dos carreras impulsadas y dos anotadas.

El abridor de los Dodgers, Emmet Sheehan (3-3), fue retirado tras 49 lanzamientos, incluidos 35 en la segunda. El derecho permitió dos carreras, tres hits y dos bases por bolas en 1 1/3 entradas.

___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes