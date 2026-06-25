Jugador de los Lions Terrion Arnold detenido en Florida, acusado de dirigir pelea violenta

El esquinero de los Lions de detroit, Terrion Arnold, fue encarcelado en Florida y está a la espera de una audiencia judicial el jueves, después de que las autoridades lo acusaran de encabezar un plan para retener y golpear con la culata de una pistola a tres personas a quienes creía que le habían robado.

Sin embargo, resultó que las víctimas no tenían nada que ver con el robo de febrero, señalaron los investigadores.

“La fama no te libra de cargos penales ni de nuestra búsqueda de justicia y de hacer que los delincuentes rindan cuentas”, indicó el jefe de policía de Tampa, Lee Bercaw.

Tres hombres de entre 18 y 19 años fueron retenidos a punta de pistola, golpeados, apaleados con la culata de una pistola y asaltados en un apartamento de Tampa el 4 de febrero, informó la policía, tres días después de que se denunciara el robo de bienes personales valorados en más de 250.000 dólares a Arnold y a otras personas en un alquiler de Airbnb en Largo, a unos 30 kilómetros al oeste de la ciudad.

Arnold, de 23 años, fue el “principal conspirador” del ataque, indicó la policía en un comunicado, y enfrentará cargos de secuestro y robo a mano armada.

Arnold se entregó a las autoridades el miércoles y está previsto que comparezca ante un tribunal del condado de Hillsborough el jueves por la tarde. La fiscalía estatal tiene hasta 21 días para presentar cargos formales, dijo la gerente de relaciones comunitarias Gabriella Pumo.

Arnold negó su participación, según Denise White, directora ejecutiva de la agencia EAG Sports Management, que representa al jugador de fútbol americano.

“No hay pruebas creíbles que vinculen al señor Arnold con estas acusaciones”, sostuvo White. “En cambio, el gobierno parece estar basándose en el testimonio de múltiples delincuentes condenados que han admitido su propia participación y que podrían tener incentivos sustanciales para desviar la culpa en un intento de reducir sus condenas”.

Al menos siete personas enfrentan cargos, incluidas dos que se declararon culpables el miércoles por su papel y están cooperando, informó la fiscalía estatal. Uno de ellos inmediatamente fue sentenciado a cuatro años de prisión por secuestro, conspiración y robo a mano armada, según los registros.

Las víctimas dijeron a la policía que amigos de Arnold los llevaron con engaños a un apartamento, las retuvieron a punta de pistola y las golpearon, mientras transmitían el ataque en directo a Arnold. La policía indicó que Arnold daba órdenes en un chat grupal y que más tarde llegó al apartamento.

“Nadie tiene derecho a tomarse la justicia por su mano. Una disputa por propiedad desaparecida no justifica secuestro, violencia ni represalias”, manifestó la fiscal estatal Suzy Lopez.

Arnold fue seleccionado en la primera ronda en el draft de 2024 tras jugar en la Universidad de Alabama. La temporada pasada registró 31 tacleadas y una intercepción con los Lions. Los Lions dijeron que están al tanto del arresto de Arnold, pero declinaron hacer comentarios.

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