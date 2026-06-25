Aficionados de Escocia desafían el calor y la humedad para apoyar a su equipo ante Brasil

Vestidos de kilt y acompañados de sus gaitas, los entrañables integrantes del Tartan Army no tardaron en descubrir la dura realidad del calor de verano en Miami durante el Mundial.

Muchos de los aficionados más apasionados de la selección de Escocia se apoderaron de las playas y los bares del sur de Florida antes del partido del miércoles contra Brasil y se encontraron con temperaturas que alcanzaron los 34 Celsius (93 Fahrenheit en Miami Gardens.

“En este momento, con este kilt, estoy sudando", dijo Hayden Sutherland, uno de los miles de aficionados que viajaron a Estados Unidos para la primera participación de Escocia en un Mundial desde 1998. "Estoy sudando muchísimo. Es un calor de locos”.

La nubosidad le ofreció un respiro a los aficionados en el estadio donde juegan los Dolphins de Miami de la NFL, un alivio que algunos no habían sentido desde que su gira itinerante los llevó de Boston a Miami.

A la Tartan Army no le habría ido mucho mejor en casa, sin embargo, ya que Escocia atraviesa una inusual ola de calor que el martes llevó los termómetros hasta los 29 Celsius (84 grados Fahrenheit).

Pero la humedad en Miami, que por las tardes oscilaba en torno al 66%, fue implacable.

“He estado en lugares más calurosos, pero la humedad me está matando", indicó Peter Wright, otro aficionado escocés. "Aquí puedo caminar 100 metros y ya tengo un poco de sudor. En Boston, caminaba millas y era una maravilla”.

Wright, al igual que muchos otros aficionados de Escocia, iba vestido con un kilt tradicional hasta la rodilla, envuelto alrededor de la cintura. Algunos dijeron que vestir con kilt les daba cierto respiro, aunque otros señalaron que el atuendo sólo los hacía sentir más incómodos.

Fuera del estadio, los seguidores de Escocia se abanicaban e intentaban encontrar una sombra.

¿Cómo se las ingenian los escoceses para sobrellevarlo?

“Sólo cerveza", dijo Wayne Sutherland, padre de Hayden. "Somos dos escoceses. Nada de agua, sólo cerveza”.

Mientras la invasión de Tartan Army ha pasado de Boston a Miami, los bares han tenido dificultades para satisfacer la alta demanda de cerveza. Aunque los aficionados fueron recibidos con una gran cantidad de cerveza en Miami, los bares de Boston tuvieron problemas mientras los visitantes bebían por toda la ciudad.

Pese a los desafíos, la Tartan Army ha demostrado que nada puede disuadirlos de la experiencia de seguir a Escocia. Apenas se sentaron durante la derrota de 3-0 del miércoles ante Brasil, a pesar de que su equipo iba perdiendo desde el minuto 7.

Y cantaron a todo pulmón “Sin Escocia no hay fiesta” durante todo el partido.

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Gracie Fisher es estudiante del Carmical Sports Media Institute de la Universidad de Georgia.

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El Mundial en AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa