Vinícius Júnior logra doblete, Brasil vence a Escocia 3-0 y se instala en siguiente fase del Mundial

Vinícius Junior marcó dos goles, Matheus Cunha consiguió uno y el pentacampeón Brasil vapuleó el miércoles 3-0 a Escocia para avanzar a la ronda de eliminación directa como primero de grupo.

El astro del Real Madrid, quien ha marcado en los tres partidos de la fase de grupos de Brasil, anotó apenas a los 7 minutos y lo logró de nuevo justo antes del descanso. Así, Vinícius igualó a Kylian Mbappé de Francia con cuatro goles, uno menos que los cinco facturados por Lionel Messi, líder de los artilleros del torneo.

Neymar ingresó como suplente a los 76 minutos. Apareció en este Mundial tras una lesión en la pantorrilla derecha que lo dejó fuera de los dos primeros partidos de Brasil.

El público, mayoritariamente brasileño en el Hard Rock Stadium comenzó a corear su nombre a mediados de la segunda parte cuando salió del banquillo y empezó a hacer sprints de calentamiento en la banda; los aficionados rugieron cuando entró al campo.

Neymar es el goleador histórico de Brasil con 79 goles en 130 partidos internacionales. El delantero de 34 años participó en las últimas tres Copas del Mundo con Brasil, anotando ocho goles.

Escocia no participaba en un Mundial desde 1998 pero se ha convertido en uno de los equipos más interesantes del torneo. Sus fieles seguidores, conocidos como el Ejército del Tartán, crearon un ambiente festivo en las áreas de Boston y Miami antes de los partidos de su selección.

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