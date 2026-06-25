Piero Hincapié completa su fichaje definitivo con el Arsenal durante el Mundial

Arsenal completó el fichaje definitivo del defensor ecuatoriano Piero Hincapié el jueves, antes del crucial partido de su país en la fase de grupos del Mundial contra Alemania.

Hincapié cumplió las condiciones para recibir un contrato permanente con el campeón inglés mientras estuvo a préstamo la temporada pasada procedente del Bayer Leverkusen. Será jugador del Arsenal oficialmente a partir del miércoles.

Hincapié, de 24 años, disputó 39 partidos en todas las competiciones con el Arsenal la temporada pasada, principalmente alternándose en la posición de lateral izquierdo con Riccardo Calafiori.

Hincapié jugó el partido completo en cada uno de los dos primeros encuentros de Ecuador en la fase de grupos del Mundial: una derrota 1-0 ante Costa de Marfil y un empate 0-0 con Curazao.

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