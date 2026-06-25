Siguiendo la tendencia deportiva, la Federación Internacional de Tenis ahora se llamará World Tennis

La Federación Internacional de Tenis cambiará su nombre a World Tennis.

La organización supervisa las competiciones por equipos de la Copa Davis y la Billie Jean King Cup, así como el tenis en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos.

“Hoy es una oportunidad para redefinir nuestro papel en el corazón del tenis mundial y reafirmar nuestro compromiso de garantizar un futuro sólido y sostenible para este brillante deporte”, indicó el presidente de World Tennis, David Haggerty, afirmó el jueves. “World Tennis refleja quiénes somos, nuestro alcance global y nuestro mandato único”.

Otras federaciones deportivas internacionales han realizado cambios de nombre similares en los últimos años, como World Athletics, World Aquatics, World Gymnastics y World Rugby.

El cambio de nombre fue ratificado el pasado octubre por las asociaciones nacionales miembros de tenis, que votaron durante la asamblea general anual del organismo rector.

World Tennis, con sede en Londres, trabaja junto con los circuitos ATP y WTA y los cuatro torneos de Grand Slam —el Abierto de Australia, el Abierto de Francia, Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos— para organizar el ámbito profesional del deporte.

“Mucha gente piensa en el T7 como siete organismos rectores cuando en realidad no son siete organismos rectores. En realidad tienen propósitos diferentes, que en conjunto suman un gran pastel de un deporte”, señaló el director ejecutivo de World Tennis, Ross Hutchins, y añadió que el cambio de nombre refleja la “naturaleza global” de la organización.

Wimbledon, torneo en el que Serena Williams hará su regreso a las competencias individuales después de casi cuatro años, comienza el lunes.

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