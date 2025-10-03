Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Swipe for next article

Pegula se convierte en la tercera estadounidense en llegar a semifinales del Abierto de China

AP Noticias
Viernes, 03 de octubre de 2025 11:43 EDT
CHINA
CHINA (AP)

Jessica Pegula se convirtió en la tercera estadounidense en alcanzar las semifinales del Abierto de China después de remontar para vencer a su compatriota Emma Navarro el viernes.

La quinta cabeza de serie, Pegula, desperdició seis puntos de set en el primero, pero dominó los siguientes dos sets para triunfar 6-7 (2), 6-2, 6-1.

"Me dije a mí misma que no me frustrara demasiado. Solo mantente tranquila, intenta relajarte un poco y no te esfuerces tanto en ejecutar el plan de juego. Eso me permitió jugar con más libertad", afirmó Pegula afirmó.

Pegula se enfrentará a continuación a Linda Noskova, quien superó a la británica Sonay Kartal 6-3, 6-4.

Noskova, de 20 años, se convirtió en la jugadora checa más joven en alcanzar una semifinal de un WTA 1000 desde que se introdujo el formato en 2009.

Relacionados

La otra semifinal enfrenta a la campeona defensora Coco Gauff contra la tercera cabeza de serie Amanda Anisimova en un encuentro completamente estadounidense.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in