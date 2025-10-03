Pegula se convierte en la tercera estadounidense en llegar a semifinales del Abierto de China

Jessica Pegula se convirtió en la tercera estadounidense en alcanzar las semifinales del Abierto de China después de remontar para vencer a su compatriota Emma Navarro el viernes.

La quinta cabeza de serie, Pegula, desperdició seis puntos de set en el primero, pero dominó los siguientes dos sets para triunfar 6-7 (2), 6-2, 6-1.

"Me dije a mí misma que no me frustrara demasiado. Solo mantente tranquila, intenta relajarte un poco y no te esfuerces tanto en ejecutar el plan de juego. Eso me permitió jugar con más libertad", afirmó Pegula afirmó.

Pegula se enfrentará a continuación a Linda Noskova, quien superó a la británica Sonay Kartal 6-3, 6-4.

Noskova, de 20 años, se convirtió en la jugadora checa más joven en alcanzar una semifinal de un WTA 1000 desde que se introdujo el formato en 2009.

La otra semifinal enfrenta a la campeona defensora Coco Gauff contra la tercera cabeza de serie Amanda Anisimova en un encuentro completamente estadounidense.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes