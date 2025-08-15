Stay up to date with notifications from The Independent

Jonrón decisivo de Jack Suwinski en la novena da la victoria a los Piratas 3-2 sobre los Cachorros

AP Noticias
Viernes, 15 de agosto de 2025 18:11 EDT
PIRATAS-CACHORROS
PIRATAS-CACHORROS (AP)

Jack Suwinski disparó un jonrón solitario que rompió el empate en la novena entrada para dar a los Piratas de Pittsburgh una victoria de 3-2 sobre los Cachorros de Chicago, que están teniendo dificultades, el viernes.

Suwinski, oriundo de Chicago, bateó una recta con cuenta de 1-1 del venezolano Daniel Palencia (1-3) hacia el lado opuesto, en las gradas del jardín izquierdo, para su tercer cuadrangular. Los Piratas pusieron fin a una racha de cinco derrotas consecutivas y enviaron a los Cachorros a su cuarta derrota en cinco juegos.

Pete Crow-Armstrong salió de un bache al bate de 41-3 con su primera carrera impulsada desde el 30 de julio. También fue golpeado por un lanzamiento y anotó una carrera. El estelar de los Cachorros fue retirado dos veces en las bases; intentó convertir un sencillo en doble en la cuarta entrada y fue atrapado robando en la novena después de comenzar con un sencillo.

Andrew McCutchen e Isaiah Kiner-Falefa cada uno conectó un doble productor.

Los Cachorros entraron a ocho juegos de distancia de Milwaukee, que lidera la Central de la Liga Nacional en ascenso. Matt Shaw añadió un elevado de sacrificio.

El dominicano Dennis Santana (4-4) consiguió los últimos cuatro outs para la victoria.

El novato de los Piratas, Braxton Ashcraft, permitió una carrera en tres imparables en cinco entradas, ponchó a cuatro y no dio bases por bolas en su tercera y más larga apertura.

El abridor de los Cachorros, Colin Rea, permitió una carrera en tres hits en cinco entradas.

Por los Piratas, el dominicano Ronny Simón de 3-0.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

