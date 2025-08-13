Frelick y Turang pegan jonrones ante Skenes; Cerveceros trituran 14-0 a Piratas e hilan 11er triunfo

Sal Frelick y Brice Turang conectaron sendos vuelacercas contra Paul Skenes, y los Cerveceros de Milwaukee aplastaron el martes 14-0 a los Piratas de Pittsburgh para conseguir su undécima victoria consecutiva.

Christian Yelich, Andrew Vaughn y Caleb Durbin consiguieron también cuadrangulares por Milwaukee, líder de las Grandes Ligas, que mejoró a 27-5 en sus últimos 32 juegos.

El dominicano Freddy Peralta (14-5) lanzó seis entradas. Permitió sólo tres hits en su segunda victoria consecutiva.

La racha de 11 victorias consecutivas de los Cerveceros es su segunda de la temporada y la segunda más larga en la historia de la franquicia.

Skenes (7-9) permitió cuatro carreras y seis hits en cuatro entradas. El as derecho ponchó a cuatro y dio dos bases por bolas.

Fue la primera derrota de Skenes desde el 11 de julio. Permitió un total de cuatro carreras en sus cuatro aperturas anteriores.

Frelick conectó un jonrón en el comienzo de la primera entrada para su noveno cuadrangular. Turang añadió un jonrón solitario en la cuarta para su duodécimo vuelacercas, lo que dio a los Cerveceros una ventaja de 3-0.

El 23º jonrón de Yelich, un batazo de dos anotaciones contra el doinicano Yohan Ramírez en la quinta, puso el encuentro 6-0, y Vaughn coronó la sexta entrada de seis carreras de Milwaukee con un jonrón de tres vueltas. Durbin añadió un jonrón de dos anotaciones en la octava contra el infielder de los Piratas Jared Triolo.

Junto con la derrota de los Cachorros en Toronto, Milwaukee aumentó su ventaja en la División Central de la Liga Nacional a siete juegos y medio la mayor delantera en las mayores.

Por los Piratas, los dominicanos Alexander Canario de 1-0, Oneil Cruz de 1-0, Liover Peguero de 1-0.

Por los Cerveceros, los venezolanos William Contreras de 4-2 con dos anotadas y dos impulsadas, Andruw Monasterio de 2-1