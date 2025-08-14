Cadena de Milwaukee ofrece hamburguesas gratis tras 12 victorias seguidas de Cerveceros

Brandon Woodruff ha lanzado algunos de los juegos más importantes en la historia de los Cerveceros de Milwaukee. Pero incluso él sintió un poco de presión adicional al subir al montículo el miércoles por la tarde contra los Piratas de Pittsburgh.

Una victoria el miércoles mantendría su récord perfecto en la temporada y extendería la racha ganadora de Milwaukee a 12 juegos. Pero además, estaban en juego hamburguesas gratis para toda la ciudad de Milwaukee.

“Estaba nervioso. Había un poco más en juego hoy", dijo Woodruff. "Quería ganar esas hamburguesas con muchas ganas. ¿Quién no quiere una hamburguesa gratis?”.

Los Cerveceros vencieron 12-5 a los Piratas 12-5 el miércoles para extender su racha ganadora a 12 juegos.

La cadena local de restaurantes George Webb ha estado prometiendo durante décadas hamburguesas gratis si el equipo de béisbol local ganaba 17 juegos consecutivos. La oferta se remonta a la era en que Milwaukee era la casa de los Cerveceros de ligas menores de la antigua Asociación Americana.

La promoción se redujo a 13 juegos en 1953, cuando los Bravos hicieron de Milwaukee una ciudad de Grandes Ligas, pero esa franquicia no pudo lograrlo antes de partir hacia Atlanta en 1966.

Webb cambió la promoción a 12 juegos cuando los Cerveceros se mudaron de Seattle en 1970. En 1987, los Cerveceros comenzaron la temporada con 13 victorias consecutivas.

Se regalaron más de 170.000 hamburguesas para marcar la ocasión.

Los Cerveceros lograron la hazaña por segunda vez en 2018. Cerraron la temporada regular con ocho victorias en la temporada regular, seguidas de cuatro victorias en los playoffs.

Milwaukee ha estado cerca en algunas ocasiones desde entonces, incluyendo una racha ganadora de 11 juegos a principios de esta temporada.

George Webb anunciará los detalles del regalo este jueves por la tarde.

