Cerveceros arrollan 12-5 a Piratas y extienden su racha ganadora a 12 juegos

El venezolano William Contreras impulsó cuatro carreras, Christian Yelich remolcó otras tres y los Cerveceros de Milwaukee vapulearon el miércoles 12-5 a los Piratas de Pittsburgh para extender su racha ganadora a 12 juegos.

Milwaukee anotó cifras de dos dígitos por segundo juego consecutivo y por cuarta ocasión este mes. Los Cerveceros conectaron 12 hits, pero sólo dos fueron extrabases —dobles consecutivos de Sal Frelick e Isaac Collins en la cuarta entrada.

Frelick y Joey Ortiz impulsaron dos carreras cada uno y Collins empujó otra.

Bryan Reynolds puso a los Piratas en la pizarra en la quinta entrada contra Shelby Miller con su 12º jonrón de la temporada, un batazo de tres carreras. También conectó un cuadrangular de dos carreras en la sexta entrada contra Nick Mears.

Brandon Woodruff permitió cuatro hits y un par de bases por bolas en cuatro entradas sin permitir carreras. Jared Koenig (5-1) se llevó la victoria con una séptima entrada sin tolerar anotación.

El abridor de los Piratas, Mitch Keller (5-11), duró sólo cuatro entradas. Fue castigado con ocho carreras, seis hits y dos bases por bolas con cinco ponches.

Por los Piratas, el dominicano Alexander Canario de 2-0.

Por los Cerveceros, los venezolanos Contreras de 3-2 con cuatro remolcadas, Andruw Monasterio de 1-0.

_____

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.