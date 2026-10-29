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Nikola Jokic logra su triple-doble 200 y los Nuggets vencen 104-91 a los Pelicans

NUGGETS-PELICANS
NUGGETS-PELICANS (AP)

Nikola Jokic tuvo 21 puntos, 13 rebotes y 10 asistencias para lograr el triple-doble número 200 de su carrera en temporada regular, y los Denver Nuggets nunca estuvieron abajo en una victoria por 104-91 sobre los New Orleans Pelicans, que siguen sin ganar, la noche del miércoles.

Jamal Murray anotó 23 unidades, y Aaron Gordon sumó 15 puntos y 11 rebotes para los Nuggets, que barrieron una serie de dos partidos, uno en casa y otro de visita, contra Nueva Orleans.

Los Nuggets, después de remontar un déficit de 23 puntos para vencer a los Pelicans en Denver el sábado, esta vez se escaparon hasta tomar una ventaja de 22 puntos en la primera mitad y mantuvieron un margen cómodo durante la mayor parte del encuentro.

Zion Williamson anotó 25 puntos para los Pelicans y encestó un triple en el cuarto periodo que acercó a Nueva Orleans a 88-83. Murray respondió con un triple y una bandeja en penetración con giro de dedos para devolver la ventaja de los Nuggets a 10.

A Jokic le faltan 10 triples-dobles más en temporada regular para superar a Russell Westbrook, quien se retiró después de la temporada pasada, como líder de la NBA.

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Christian Braun anotó 15 puntos y Trevon Brazile agregó 11 para Denver, que llegó al partido con varias lesiones y utilizó apenas a nueve jugadores.

Los Pelicans tuvieron problemas desde el perímetro y acertaron apenas 7 de 30 intentos de triple (23,3%).

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Vea aquí la cobertura completa de la NBA de AP

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