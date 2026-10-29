Cooper Flagg anota 26 puntos y da 8 asistencias en triunfo de Mavericks 120-96 ante Thunder mermado

Cooper Flagg anotó 26 puntos y repartió ocho asistencias, y P.J. Washington sumó 18 unidades, mientras los Mavericks de Dallas vencieron 120-96 al Thunder de Oklahoma City, diezmado por las lesiones, la noche del miércoles.

Los Mavericks (3-2) estuvieron arriba por 12 en la primera mitad y por 27 en el cuarto periodo para colocarse por encima de .500 por primera vez desde que Flagg se unió al equipo el otoño pasado.

Kyrie Irving, de Dallas, encestó 15 tantos, 13 en la primera mitad, cuando atinó sus primeros cuatro tiros, incluidos tres desde detrás del arco. Fue el primer partido de temporada regular en casa de Irving desde el 3 de marzo de 2025, cuando sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda. Irving se perdió el partido inaugural en casa de Dallas la semana pasada por ser el segundo encuentro de una serie de dos noches consecutivas.

Ajay Mitchell anotó 29 puntos y Shai Gilgeous-Alexander aportó 21 para el Thunder (4-1).

Oklahoma City disputó su segundo partido en medio de las ausencias prolongadas de Jalen Williams (pierna rota, tobillo dislocado) y Cason Wallace (desgarro del labrum), y también el segundo sin Chet Holgren (tendinitis rotuliana en la rodilla derecha). Alex Caruso también se quedó fuera por una tendinitis rotuliana que lo marginó durante la victoria en casa del lunes ante Phoenix.

Fue la primera victoria en casa para el entrenador de primer año de los Mavericks, Dusty May, en su segundo intento.

Los Mavericks dominaron desde el perímetro. Encestaron 16 triples, su mejor marca de la temporada, en 45 intentos, con 11 convertidos en la primera mitad. El Thunder tuvo su peor registro de la campaña desde larga distancia: 5 de 32, para su peor porcentaje de la temporada, 15,6%. Esas cifras también fueron las más bajas para un rival de los Mavericks esta temporada.

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