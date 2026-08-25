Los Guardianes vencen 4-2 a los Angelinos con 6 sólidas entradas de Messick y jonrón de Hedges

Parker Messick lanzó seis entradas en las que permitió una carrera y Austin Hedges conectó un jonrón de dos carreras en la victoria 4-2 de los Guardianes de Cleveland Guardians sobre los Angelinos de Los Ángeles la noche del lunes.

Jo Adell conectó un sencillo que puso a los Guardianes por delante ante su exequipo. Messick (10-8) permitió tres imparables, ponchó a cuatro y dio una base por bolas, al tiempo que amplió a nueve su racha de aperturas consecutivas permitiendo dos carreras o menos.

En 26 salidas, el novato zurdo tiene una efectividad de 2,50 con 156 ponches en 155 entradas.

Colin Holderman abanicó a tres de cuatro bateadores en la séptima. Hunter Gaddis lanzó una octava entrada sin carreras y Cade Smith permitió una en la novena antes de conseguir su 34to salvamento.

Cleveland ganó su quinto juego consecutivo y se colocó a 2 1/2 juegos del líder Medias Blancas de Chicagoe en la División Central de la Liga Americana.

El novato de los Angelinos George Klassen (2-2) permitió tres carreras —dos limpias— y seis imparables en 5 1/3 entradas.

Adell, adquirido de los Angelinos el 3 de agosto, rompió el empate 1-1 con un sencillo de dos outs en la quinta —su 13ra carrera impulsada en seis juegos. Hedges puso la pizarra 4-1 con un cuadrangular de dos outs ante el relevista Blake Weiman en la sexta.

Los Angels se acercaron 4-2 con un elevado de sacrificio del colombiano Gustavo Campero en la novena, pero Christian Moore elevó al jardín izquierdo-central cerca de la pista de advertencia con un corredor en base para el último out.

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