Los Mellizos frenan su mala racha con un 9-6 ante los Atléticos

Zebby Matthews permitió seis hits y una carrera en siete entradas, Josh Bell impulsó tres carreras y los Mellizos de Minnesota vencieron 9-6 a los Atléticos la noche del lunes.

Byron Buxton conectó tres imparables y anotó cuatro veces, el novato Kaelen Culpepper logró cuatro hits por primera vez en su 14to juego, y Ryan Kreidler conectó un jonrón para ayudar a los Mellizos a cortar una racha de tres derrotas.

Matthews (8-8) ponchó a siete y otorgó una base por bolas. El derecho ganó sus cuatro aperturas de agosto.

Tommy Nance lanzó una octava entrada sin permitir carreras, pero el venezolano Yoendrys Gómez cedió un doble de dos anotaciones a Jeff McNeil y dobles productores consecutivos de Zack Gelof y Lawrence Butler en la novena, antes de que Andrew Morris retirara a Tommy White con un elevado de línea a primera para su cuarto salvamento.

Kody Clemens remolcó a Buxton con sencillos productores en la quinta y la octava entradas. Culpepper impulsó a Bell con un sencillo en la octava para la última carrera de los Mellizos.

Buxton recibió una base por bolas de Jeffrey Springs (3-12) con un out en la primera, después de una revisión exitosa que revirtió un tercer strike cantado, y Bell conectó su 27mo doble —un batazo que pegó en la parte alta de la barda en el jardín entre izquierdo y central— para poner el 1-0.

Bell añadió un rodado productor para el 2-0 en la segunda y un elevado de sacrificio hasta la barda del jardín izquierdo, tras un doble de dos carreras de Luke Keaschall, para el 7-1 en la sexta.

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