Christopher Nkunku deja el AC Milan y vuelve a Leipzig

El delantero francés Christopher Nkunku regresó cedido a Leipzig, el club en Alemania donde tuvo las temporadas más prolíficas de su carrera.

Leipzig informó el martes que Nkunku, de 28 años, se incorporó con un contrato por una temporada que incluirá una campaña en la Liga de Campeones. El acuerdo incluye una opción de compra para adquirirlo del AC Milan.

Nkunku anotó 70 goles en 172 partidos en una primera etapa de cuatro años en Leipzig hasta 2023, lo que le valió una convocatoria a la selección de Francia para el Mundial de 2022 en Qatar. Se lesionó en un entrenamiento antes del torneo y fue reemplazado por Randal Kolo Muani.

El más reciente de los 18 partidos de Nkunku con Francia fue en las eliminatorias mundialistas el pasado noviembre.

Su etapa de dos temporadas en Chelsea comenzó con una grave lesión de rodilla y terminó con medallas de campeón en el Mundial de Clubes de 2025 y en la Conference League de 2025.

Nkunku marcó apenas siete goles en la Serie A la temporada pasada con el AC Milan, que no logró clasificarse a la Liga de Campeones y disputará la Liga Europa.

Leipzig tiene dinero para invertir para el nuevo técnico argentino Martín Demichelis, tras vender al extremo adolescente Yan Diomande al Real Madrid por 125 millones de euros (146 millones de dólares), según versiones de prensa, después de que impresionara en el Mundial con Costa de Marfil.

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