El infielder Jazz Chisholm Jr. y los Azulejos de Toronto finalizaron su contrato el domingo, que le garantiza 34,5 millones de dólares durante dos temporadas.

Chisholm forma parte de una ola de gasto de temporada baja de los Blue Jays, que también firmaron al lanzador derecho japonés Kaima Taira con un contrato de 80 millones de dólares por cinco años y tienen pendiente un acuerdo de 115 millones de dólares por cinco años con el zurdo Adrian Morejon, una cifra récord total para un relevista.

Chisholm y Taira serán presentados el lunes en una conferencia de prensa en el Rogers Centre.

Chisholm, dos veces All-Star, recibirá un bono por firmar de 6 millones de dólares y un salario de 12,5 millones la próxima temporada. El acuerdo incluye una opción del jugador por 16 millones para 2028 y, si esa opción no se ejerce, Toronto tiene una opción del club por 40 millones con una compensación de rescisión de 1,5 millones.

Chisholm, un segunda base, tercera base y jardinero que cumple 29 años el 1 de febrero, bajó su rendimiento a un promedio de .231 con 19 jonrones, 55 carreras impulsadas y 41 bases robadas con los Yankees de Nueva York este año. Durante los entrenamientos de primavera había pronosticado una temporada de 50 jonrones y 50 robos.

Adquirido de Miami en 2024, Chisholm consiguió su segunda selección al Juego de Estrellas en 2025 cuando bateó para .242 y estableció máximos de su carrera con 31 jonrones, 80 carreras impulsadas y 31 robos.

Chisholm jugó en tercera y segunda base para los Yankees, con dificultades defensivas en algunos momentos.

Nueva York pareció hacer poco esfuerzo por volver a firmarlo.

Tiene un promedio de .245 con 127 jonrones, 363 carreras impulsadas y 171 bases robadas en siete temporadas en las Grandes Ligas.

El segunda base Ernie Clement podría volver a un rol de utility para Toronto. Clement obtuvo su primera selección al Juego de Estrellas después de batear para .296 con ocho jonrones antes del receso, pero se desplomó a .203 con un jonrón en la segunda mitad.

Toronto también anunció el domingo que ha contratado a Drew MacPhail como gerente general asistente a cargo del desarrollo de jugadores. MacPhail pasó seis temporadas con los Minnesota Twins, donde se desempeñaba como director de desarrollo de jugadores desde 2022. Anteriormente pasó cuatro años con Dodgers de Los Ángeles.

Es hijo del ex gerente general de Grandes Ligas Andy MacPhail, nieto del ex presidente de la Liga Americana Lee MacPhail y bisnieto del ex ejecutivo de Cincinnati, Yankees de Nueva York y Brooklyn Dodgers Larry MacPhail.

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