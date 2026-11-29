Jets logran su 1ra victoria en Miami desde 2014 y vencen por 23-12 a Dolphins
Geno Smith lanzó para 243 yardas y un touchdown, Isaiah Davis tuvo un regreso de kickoff de 93 yardas para preparar otra anotación y los Jets de Nueva York pusieron fin el domingo a una racha de 10 derrotas consecutivas como visitantes con una victoria por 23-12 ante los Dolphins de Miami.
Andrew Beck anotó desde la yarda 1 tras un snap directo para los Jets, que no habían ganado en el Hard Rock Stadium desde 2014 — y habían sido superados 252-152 en esos partidos.
Smith completó 14 de 22 pases y los Jets (4-8) lograron victorias consecutivas por primera vez esta temporada.
Daniel Carlson pateó un par de goles de campo para los Dolphins (1-10), que encadenaron 25 posesiones sin touchdown.
Un par de ex Dolphins también aportaron para los Jets: Jason Sanders convirtió tres goles de campo para Nueva York, y Minkah Fitzpatrick interceptó un pase del quarterback de Miami, Kyle McCord, al inicio del cuarto periodo.
McCord terminó con 29 completos de 40 intentos para 218 yardas. Su pase de anotación a Greg Dulcich con 1:45 por jugar fue el primer touchdown de Miami en un tramo de 26 posesiones, que abarcó partes de tres partidos. Ollie Gordon sumó 65 yardas en 16 acarreos para Miami.
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